ラファエル・ユステ・アベル（FCバルセロナスポーツ担当取締役兼副会長）は本日、ラ・リーガのハビエル・テバス会長、スペイン王立サッカー連盟のラファエル・ルザン会長、審判技術委員会（CTA）の 声明の冒頭では、同氏が5月12日と13日に公の場で発言した内容について、書簡を送ったと述べている。

バルサは、ペレス氏の言及が「スペインプロサッカーの信頼性を損ない、ラ・リーガの真剣さと威信、審判制度全体を傷つけた」と主張。同発言は根拠のない虚偽だとし、

同協会は他のスペインのクラブと審判員に「各団体の評判を守る」よう呼びかけた。 また、宛先となったサッカー当局には、ペレス氏に対して「適切な協会としての措置および法的措置を講じる」よう要請。これは、「代表される機関および大会の名誉と威信」を守るためだ。