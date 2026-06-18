バルセロナは公式サイトで詳細な声明を発表し、マドリード側の不誠実な発言に対し、国内サッカー当局に是正措置を求めることを表明した。
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「スペインのプロサッカーの信頼性を損なう！」FCバルセロナがレアル・マドリードとフロレンティーノ・ペレス氏に対し正式に措置を講じる
ラファエル・ユステ・アベル（FCバルセロナスポーツ担当取締役兼副会長）は本日、ラ・リーガのハビエル・テバス会長、スペイン王立サッカー連盟のラファエル・ルザン会長、審判技術委員会（CTA）の 声明の冒頭では、同氏が5月12日と13日に公の場で発言した内容について、書簡を送ったと述べている。
バルサは、ペレス氏の言及が「スペインプロサッカーの信頼性を損ない、ラ・リーガの真剣さと威信、審判制度全体を傷つけた」と主張。同発言は根拠のない虚偽だとし、
同協会は他のスペインのクラブと審判員に「各団体の評判を守る」よう呼びかけた。 また、宛先となったサッカー当局には、ペレス氏に対して「適切な協会としての措置および法的措置を講じる」よう要請。これは、「代表される機関および大会の名誉と威信」を守るためだ。
- AFP
フロレンティーノ・ペレスがインタビューでFCバルセロナを批判
この対立のきっかけは、レアル・マドリード会長の記者会見でのインタビューだった。ペレス会長はバルセロナとの関係が完全に断絶したと表明し、その理由としてスペインサッカー界の「組織的な汚職」を挙げた。
ペレスは、バルセロナが2001～2018年に審判委員会元副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラに金銭を支払っていたとされる「ネグレイラ事件」を再燃させた。
バルセロナは直後、法務部門がペレス会長の主張を調査し、法的措置も検討すると発表した。