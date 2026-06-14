「一番嬉しいのは、ラミンが万全だということだ。彼は絶好調で、トレーニングも順調だ。全選手が起用可能で、我々はコーチ陣の指示に従った。ラミンは問題なくプレーできるが、90分間フル出場は難しい。数分間なら全く問題ない。そうでなければ、ベンチ入りさせていないだろう」