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Emanuele Tramacere

翻訳者：

スペインのデ・ラ・フエンテ監督は「優勝候補は我々だ。ヤマルは絶好調」と語った。レアル・マドリード移籍のククレラについては……

スペイン
スペイン 対 カーボベルデ
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ルイス・デ・ラ・フエンテ
ラミン・ヤマル
マルク・ククレジャ
レアル・マドリー
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スペイン代表監督は率直に語り、今大会での優勝候補としての立場を強調した。

スペインは2026年W杯初戦で明日18時（イタリア時間）にカーボベルデと対戦する。結果はおおむね予想されている。 ラ・ロハは優勝候補の一角と目されており、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督も記者会見で「ヤマルは100％回復した」と述べ、現実的な見通しを示した。


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    「優勝候補」は単なる比喩です。候補でも優勝は保証されません。謙虚に慎重に、一歩ずつ進み、どこまで行けるかを見極めます。ワールドカップ制覇を目指します。

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  • ヤマルは絶好調

    「一番嬉しいのは、ラミンが万全だということだ。彼は絶好調で、トレーニングも順調だ。全選手が起用可能で、我々はコーチ陣の指示に従った。ラミンは問題なくプレーできるが、90分間フル出場は難しい。数分間なら全く問題ない。そうでなければ、ベンチ入りさせていないだろう」

  • ククレラ、レアル・マドリードへ

    「ククレラ？彼が幸せなら私も幸せだ。クラブの事情は話さない。マルクは頼れる選手だ。17歳の時から一緒にいる。彼の可能性と試合をコントロールする力は知っている。彼は世界最高の左サイドバックの一人だ。」

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