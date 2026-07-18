欧州王者スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督が、ワールドカップ決勝を前日に控えた記者会見で語った。明日の夜、ニューヨークで行われる決勝では、「赤い軍団」スペインがリオネル・メッシ率いるアルゼンチンと対戦する。デ・ラ・フエンテ監督はメッシとの思い出を語り、「メッシにはマンマークは通用しない。以前、一度試したが……」と述べた。
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スペインのデ・ラ・フエンテ監督は「メッシにマンマークは通用しない」と語った。
2004年5月、U-19国王杯ベスト16でバルセロナとセビージャが対戦した。 アンダルシア勢のベンチにはデ・ラ・フエンテがおり、彼は17歳のレオ・メッシに専任マークを付けることを決めた。「この選手には気をつけろと言われたので、彼に専任マークをつけた。75分までは0-0だったが、マーク役が警告を受けたため交代させ、戦術を変えた」。
しかしその交代が命取りとなった。メッシは22分間で4得点を奪い、バルセロナに印象的な勝利をもたらした。サッカー史に名を刻む天才の片鱗が、この日明らかになった。
それから20年余り。デ・ラ・フエンテは「スペイン代表がマンマークを採用することはない」と断言する。あの教訓は今も深く刻み込まれている。
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