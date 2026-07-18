2004年5月、U-19国王杯ベスト16でバルセロナとセビージャが対戦した。 アンダルシア勢のベンチにはデ・ラ・フエンテがおり、彼は17歳のレオ・メッシに専任マークを付けることを決めた。「この選手には気をつけろと言われたので、彼に専任マークをつけた。75分までは0-0だったが、マーク役が警告を受けたため交代させ、戦術を変えた」。





しかしその交代が命取りとなった。メッシは22分間で4得点を奪い、バルセロナに印象的な勝利をもたらした。サッカー史に名を刻む天才の片鱗が、この日明らかになった。





それから20年余り。デ・ラ・フエンテは「スペイン代表がマンマークを採用することはない」と断言する。あの教訓は今も深く刻み込まれている。