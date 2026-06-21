ラミネ・ヤマルがスペイン代表に欠かせない存在であることは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったためその試合では活躍できなかったが、サウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。

試合開始直後から複数の相手選手をかわし、スペインに活力をもたらした。開始早々の先制点は、大会初ゴールであり自身初のW杯ゴール。

オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分過ぎにはオヤルサバルがサウジのクリアミスを突いて追加点。 直後、オヤルサバルは同じ距離から2点目を奪った。開始25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。

この日、オヤルサバルは得点だけでなく、巧みな動きでスペースを作り、スペイン代表を活かす原動力となった。デ・ラ・フエンテ監督も彼の資質を高く評価している。 デ・ラ・フエンテ監督も「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する。世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に絶賛。同選手はEURO2024決勝でイングランドを破った決勝弾の主人公でもある。

代表55試合で27得点をマークする高い得点率は、直近8試合10ゴールでさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜に2得点を挙げドイツをコートジボワール戦2-1勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。