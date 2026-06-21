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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「スペインのウンダフ」：ボールに触れずとも3得点！2026年W杯で批判への回答を示したのは、ラミン・ヤマルではない。

ワールドカップ
特集＆コラム
スペイン 対 サウジアラビア
スペイン
サウジアラビア
ミケル・オヤルザバル
ラミン・ヤマル

スペインは、ワールドカップ開幕戦の予想外の失態を払拭したかった。その目的は達成されたが、先発復帰のラミン・ヤマルは主役にはなれなかった。

ワールドカップ優勝候補のスペインは、グループリーグ初戦で初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、激しい批判を受けた。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で「偽9番」を務めるミケル・オヤルサバルは、特に厳しい批判にさらされた。 その原因は、引いた相手に前線で孤立したからだ。実際、カーボベルデ戦の最初の30分間、彼はボールに触れることさえできなかった。これはW杯史上初の出来事だった。

しかしサウジアラビア戦の4-0勝利では、開始30分で3得点1アシストを記録。1966年以来、わずか2人目という大偉業だった。

  • ラミネ・ヤマルがスペイン代表に欠かせない存在であることは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったためその試合では活躍できなかったが、サウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。

    試合開始直後から複数の相手選手をかわし、スペインに活力をもたらした。開始早々の先制点は、大会初ゴールであり自身初のW杯ゴール。

    オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分過ぎにはオヤルサバルがサウジのクリアミスを突いて追加点。 直後、オヤルサバルは同じ距離から2点目を奪った。開始25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。

    この日、オヤルサバルは得点だけでなく、巧みな動きでスペースを作り、スペイン代表を活かす原動力となった。デ・ラ・フエンテ監督も彼の資質を高く評価している。 デ・ラ・フエンテ監督も「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する。世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に絶賛。同選手はEURO2024決勝でイングランドを破った決勝弾の主人公でもある。

    代表55試合で27得点をマークする高い得点率は、直近8試合10ゴールでさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜に2得点を挙げドイツをコートジボワール戦2-1勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    試合の勝者となったオヤルサバルとヤマル。だが、カウンタープレスでスペイン中を驚かせたのは彼らだった。

    デ・ラ・フエンテ監督は、勝敗がほぼ決していた前半終了時にオヤルサバルとヤマルを交代させた。この采配は、2人が欧州王者にとっていかに重要かを示した。 オヤルサバルは36分、相手GKのファンブルを突いてアウトサイドキックでネットを揺らしたが、クロスバーに阻まれハットトリックはならなかった。

    ヤマルはオヤルサバルの陰に隠れたが、先制点だけでなくボールを持つ場面でも、特にカウンタープレスで存在感を示した。

    注目すべきは、ボールを失った直後にスペイン代表が執拗にプレスをかけて奪い返す姿勢で、これこそが圧倒的支配の要因だった。クロップ監督も「彼らは何度も決定機を作り、20～25メートルから攻め込む。サウジアラビアにとっては『ミッション・インポッシブル』だ」と称賛した。

    スペインはボールを支配し続け、サウジアラビアにほとんどチャンスを与えなかった。大量リードの後半はペースを落としたものの、圧力は維持した。

    W杯開幕戦でつまずき批判を受けたスペインメディアも、急いで撤回。「これこそスペインだ！」と『アス』紙は報じた。開幕戦後には「優勝候補？ 片付けておこう」と皮肉っていた同紙だった。

  • スペイン対サウジアラビア 4-0（3-0） - 試合データ


    試合

    スペイン対サウジアラビア

    大会

    2026年ワールドカップ・グループステージ第2節

    結果

    4-0（前半3-0）

    得点

    1:0 ヤマル（11分）、2:0・3:0 オヤルサバル（21分・24分）、4:0 アル・タンバクティ（49分、オウンゴール）

    開催地

    アトランタ（米国）


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