ラミネ・ヤマルがスペイン代表に不可欠なのは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったため、その試合ではそれ以上の活躍はなかった。しかしサウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。

試合開始直後、18歳の彼は複数の相手選手を翻弄し、欧州王者に活気を与えた。そして前半早々、大会初ゴールでスペインに先制点をもたらした。

オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分後にはオヤルサバルがサウジアラビアの曖昧なクリアを突いて追加点。 直後、オヤルサバルはほぼ同じ位置から自身2点目を奪取。25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。

この日オヤルサバルが価値を示したのは得点だけではない。巧みな動きでスペースを作り、デ・ラ・フエンテ監督が評価する資質を存分に示した。 デ・ラ・フエンテ監督も「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する。世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に絶賛。同選手は欧州選手権決勝でもイングランドに2-1の決勝点を挙げていた。

代表55試合で27得点を挙げる高い得点率は、直近8試合10ゴールとさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜のコートジボワール戦で2得点を挙げドイツを2-1の勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。