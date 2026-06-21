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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

翻訳者：

「スペインのウンダフ」：ボールに触れずとも3得点！2026年W杯で批判されたスペインの回答は、ラミン・ヤマルではない。

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スペイン 対 サウジアラビア
スペイン
サウジアラビア
ミケル・オヤルザバル
ラミン・ヤマル

スペインは、ワールドカップ開幕戦の予想外の失態を払拭したかった。その目的は達成されたが、先発復帰のラミン・ヤマルは主役にはなれなかった。

ワールドカップ優勝候補のスペインは、グループリーグ初戦で初出場のカーボベルデと0-0で引き分け、激しい批判を受けた。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームで「フェイク9」を務めるミケル・オヤルサバルは、特に厳しい批判にさらされた。 その原因は、引いた相手に最前線で孤立したからだ。実際、カーボベルデ戦の最初の30分間、彼はボールに触れる機会が一度もなかった。これはワールドカップ史上初の出来事だった。

しかし第2戦のサウジアラビア戦では30分までに3得点1アシストを記録し、チームは4-0で勝利した。試合開始30分以内で3得点1アシストを達成したのは1966年以来3人目の快挙だ。

  • ラミネ・ヤマルがスペイン代表に不可欠なのは、カーボベルデ戦で70分過ぎに途中出場した時点で明らかだった。怪我から復帰したばかりだったため、その試合ではそれ以上の活躍はなかった。しかしサウジアラビア戦では先発し、2026年ワールドカップに本格参戦した。

    試合開始直後、18歳の彼は複数の相手選手を翻弄し、欧州王者に活気を与えた。そして前半早々、大会初ゴールでスペインに先制点をもたらした。

    オヤルサバルのファーポストへの完璧なパスをヤマルが押し込み、先制点。20分後にはオヤルサバルがサウジアラビアの曖昧なクリアを突いて追加点。 直後、オヤルサバルはほぼ同じ位置から自身2点目を奪取。25分足らずで2ゴール1アシストの活躍だった。

    この日オヤルサバルが価値を示したのは得点だけではない。巧みな動きでスペースを作り、デ・ラ・フエンテ監督が評価する資質を存分に示した。 デ・ラ・フエンテ監督も「彼はライン間でプレーする天性の才能を持ち、ランニングコースをうまく活用する。世界クラスの選手だ」と3月のセルビア戦（3-0）後に絶賛。同選手は欧州選手権決勝でもイングランドに2-1の決勝点を挙げていた。

    代表55試合で27得点を挙げる高い得点率は、直近8試合10ゴールとさらに上昇している。 マゼンタTVの解説者ユルゲン・クロップはハーフタイムに「彼はいわばスペインのウンダフだ」と語り、土曜のコートジボワール戦で2得点を挙げドイツを2-1の勝利に導いたDFB代表の「スーパージョーカー」と比較した。

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    試合の勝者となったオヤルサバルとヤマル。だが、カウンタープレスでスペイン中を驚かせたのは彼らだった。

    デ・ラ・フエンテ監督は、勝敗がほぼ決していたハーフタイムにオヤルサバルとヤマルを交代させ、2人を温存した。この采配は、彼らがいかにチームにとって重要な存在かを示している。 オヤルサバルは36分、相手GKのファンブルをアウトサイドで狙い、クロスバーに阻まれたものの、ハットトリックまであと1歩だった。

    ヤマルはオヤルサバルの陰に隠れたが、先制点だけでなくボールを持つ場面でも、特にカウンタープレスで存在感を示した。

    注目すべきは、ボールを失った直後にスペイン代表が執拗かつ激しく奪い返す姿勢で、そこに圧倒的な支配力の鍵があった。「彼らは何度も決定機を作り、20～25メートルの位置で攻める。サウジアラビアにとっては『ミッション・インポッシブル』だ」とクロップ監督もスペインのカウンタープレスを称賛した。

    スペインは後半、大量リードを背景にペースを落としたものの、90分間ほぼボールを支配し、サウジアラビアにチャンスを与えなかった。

    W杯初戦でつまずき厳しい批判を受けたスペインメディアも、今後はトーンダウンするだろう。例えば『AS』は「優勝候補？その見出しは片付けておこう」と皮肉ったが、今ならまたその見出しを引っ張り出すだろう。

  • スペイン対サウジアラビア 4-0（3-0） - 試合データ


    試合

    スペイン対サウジアラビア

    大会

    2026年ワールドカップ・グループステージ第2節

    結果

    4-0（前半3-0）

    得点

    1:0 ヤマル（11分）、2:0・3:0 オヤルサバル（21分、24分）、4:0 アル・タンバクティ（49分、オウンゴール）

    開催地

    アトランタ（米国）


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