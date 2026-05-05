スペインに朗報！バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルが2026年W杯に向け、怪我から回復し、すでに芝生でトレーニングを再開した。

デ・ラ・フエンテ監督は、大会直前の負傷者にも忍耐強く対応すると述べ、ユーロ2024でのダニ・オルモを例に挙げた。

「彼はユーロ2024の合宿にほぼ負傷状態で入った。予期せぬことだった」と監督は認めた。「メンバーから外す寸前だったが、その後、彼は大会のキープレーヤーとなった」

スペイン代表監督は続けた。「彼は得点王になり、ミケル・メリノへの決定的なパスも出した。ドイツ戦ではゴールライン上でクリアも決めた。彼自身、ふくらはぎに問題があったため、簡単に帰国してもおかしくない状況だと理解していた。それでも我々は起用し続け、それが成功した」