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スペインに朗報！バルセロナの若きスター、ラミン・ヤマルが2026年W杯に向け、怪我から回復し、すでに芝生でトレーニングを再開した。
ヤマル、バルセロナでリハビリのフィールドワークを再開
カデナ・セルによると、ヤマルはバルセロナで負傷回復中の芝生トレーニングに復帰した。この10代選手は当初ジムでリハビリを行っていたが、現在はクラブのピッチで個人練習を開始している。彼は4月22日、左大腿二頭筋の部分断裂を負った。
バルセロナは保存療法を選択。ヤマルは今季の国内リーグ戦出場は難しいが、ピッチに復帰したことで本人とスペイン代表に朗報となっている。
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スペイン代表監督が構想を明らかにする
デ・ラ・フエンテ監督は、ヤマルが大会までに医療承認を得られればスペイン代表として引き続き重要な戦力になると述べた。 シーズン終盤に負傷した選手たちについては、「彼らは重要な選手だ。グループステージとトーナメントでは求められるものが違う。7月19日の決勝進出を目指し、各選手の状況を個別に判断する」と語った。
オルモの事例から得られる教訓
デ・ラ・フエンテ監督は、大会直前の負傷者にも忍耐強く対応すると述べ、ユーロ2024でのダニ・オルモを例に挙げた。
「彼はユーロ2024の合宿にほぼ負傷状態で入った。予期せぬことだった」と監督は認めた。「メンバーから外す寸前だったが、その後、彼は大会のキープレーヤーとなった」
スペイン代表監督は続けた。「彼は得点王になり、ミケル・メリノへの決定的なパスも出した。ドイツ戦ではゴールライン上でクリアも決めた。彼自身、ふくらはぎに問題があったため、簡単に帰国してもおかしくない状況だと理解していた。それでも我々は起用し続け、それが成功した」
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ワールドカップに向けた調整レース
ヤマルは今後数週間、バルセロナ医療スタッフの監視下で個人トレーニングとリハビリを続ける。クラブシーズンの終盤戦は欠場が見込まれるが、北米開催の大会にスペイン代表として出場できるよう、期限までに完全なコンディションを取り戻すことに集中している。ピッチへの復帰は、その過程における大きな一歩だ。