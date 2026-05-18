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スペインにまたも大きな打撃。バルセロナのフェルミン・ロペスが中足骨骨折で手術へ。ワールドカップ出場の夢が絶たれた。
バルサとスペイン代表に衝撃の負傷ニュース
バルセロナのシーズン終了を祝うムードは、フェルミンが重度の足首負傷で2026年ワールドカップ出場が絶望的となったことで台無しになった。クラブと代表の両方で中心選手であるこのMFは、日曜日のレアル・ベティス戦（3-1）で負傷し、ハーフタイムに交代した。
ハーフタイムに痛みを訴え交代した。当初は予防措置と思われたが、検査で重傷が判明。本人とファンは大きな衝撃を受けている。
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バルセロナが声明で手術を公表
カタルーニャの強豪クラブは月曜、公式声明でラ・マシア出身のフェルミン・ロペスが右足第5中足骨を骨折し、手術が必要だと発表した。
「トップチームのフェルミン・ロペスはベティス戦で右足第5中足骨を骨折し、手術を受ける」とクラブは発表した。
2026年ワールドカップの開催が断たれた
バルセロナはフェルミンの復帰時期をまだ明かしていない。第5中足骨骨折は通常6～8週間の回復を要する。スペイン代表は6月15日にカーボベルデとワールドカップ初戦を戦うため、フェルミンにとって状況は厳しい。
スペイン代表のデ・ラ・フエンテ監督は、来週月曜日に発表予定の最終メンバーにフェルミンを招集する予定だったが、今回の負傷で代わりの選手を探す必要が生じた。また、フェルミンは来週末のバルセロナ対バレンシア戦（リーガ・エスパニョーラ最終節）も欠場する。
- AFP
スペインの計画に大きな打撃
中盤で得点を挙げる能力を持つフェルミンの離脱は、ラ・ロハにとって大きな痛手だ。ハムストリングの負傷で10代のスター、ラミン・ヤマルも離脱しており、代表チームは再び世界の舞台へ挑む準備を進める中で懸念が増した。 バルセロナは、23歳の彼が2026-27シーズンのプレシーズンに万全な状態で戻れるよう、リハビリが順調に進むことに注力する。