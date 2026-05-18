バルセロナのシーズン終了を祝うムードは、フェルミンが重度の足首負傷で2026年ワールドカップ出場が絶望的となったことで台無しになった。クラブと代表の両方で中心選手であるこのMFは、日曜日のレアル・ベティス戦（3-1）で負傷し、ハーフタイムに交代した。

ハーフタイムに痛みを訴え交代した。当初は予防措置と思われたが、検査で重傷が判明。本人とファンは大きな衝撃を受けている。







