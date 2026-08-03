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スペインとアルゼンチンとの関係とは？アンチェロッティがブラジルで全面改革を主導

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カルロ・アンチェロッティ
ブラジル
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ヴィニシウス・ジュニオール
ハフィーニャ
ブラジル

2026年ワールドカップが閉幕し、早期敗退の衝撃を乗り越えたブラジルが再び動き出した。

アス紙は報道の中で、ブラジルサッカー連盟がイタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティと協力し、新たなサイクルの幕開けとともに全面的な革命を起こす準備を進めていると伝えた。

古参の選手たちは段階的に新世代へと道を譲ることになり、サンバの国の新たなリーダーたちは、来る9月から次回のインターナショナルマッチウィーク期間中にその責任を担っていくものと見られている。

その任務は容易ではない。ブラジル代表は最低の水準にまで落ち込んでおり、ほぼ土台から始まるような深い再構築を必要としているからだ。しかしアンチェロッティはこの任務に向けた準備が整っている。

ブラジルの計画は、アンチェロッティをA代表のテクニカル部門のトップとして継続させることにあり、そのためワールドカップの前後に、2030年まで続く契約で彼への信頼が再確認された。

これは、過去の過ちから学んだと強調するブラジルサッカー連盟が、安定こそが鍵だと考えており、このイタリア人指揮官のプロジェクトを継続する、いやむしろ完全かつ最終的な形で始動させることを望んでいるためである。

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    サンバの新たな守護者たち

    2026年ワールドカップに出場した26人の選手のうち、今後の展開次第で代表としてのキャリアを継続するのはおよそ20人のみとなる見込みだ。ネイマール、カゼミロ、ダニーロ、ウェベルトン、アレックス・サンドロ、ファビーニョの代表引退が確定したためである。

    また、リバプールのレジェンドの明確な後継者が不在であることから、アリソンとエデルソンの将来には依然として不透明感が漂っており、加えて守備陣のマルキーニョスについても同様だ。

    現時点で、カルロ・アンチェロッティのプロジェクトの中核は明確であり、それはエデル・ミリトン、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、ラフィーニャ、ヴィニシウス・ジュニオールの5人だ。

    計画としては、マルキーニョスが退いた後、アンチェロッティ本人の同意のもと、中期的にはブルーノ・ギマランイスにキャプテンマークを託し、ラフィーニャとヴィニシウスがそれぞれ第2、第3のキャプテンを務めることになる。

    新生ブラジル代表はこの5人を軸に構築されていく。またコーチングスタッフは、アンチェロッティのプロジェクトを支えるべく、最高レベルでの経験を持つ選手を探している。暫定リストには次の名前が含まれた。ブレメル、マテウス・クーニャ、イゴール・チアゴ、ジョアン・ペドロ、エデルソン、ルイス・エンリケ、ガブリエル・マルティネッリ、ウェスレイ。加えて、サヴィーニョとヤン・コウトが最高の状態を取り戻すことも期待されている。

    平均年齢26歳のこれらの選手たちが、一歩前進し、新たなキャプテンたちが次世代を率いる手助けをすることを、ブラジルサッカー連盟は望んでいる。

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    ブラジル代表の新戦力

    ブラジルは、エステバンやライアン、アンドレ・サントス、ヴィトール・レイス、エンドリッキを中心とする新世代に大きな期待を寄せている。

    ブラジルサッカー連盟は、近い将来、これらの選手たちをアンチェロッティの構想へ段階的に組み込み、さらには予想よりも早い時期に主軸としての役割を与えたいと考えている。とりわけパルメイラスのアカデミー出身の逸材である、エステバンとエンドリッキの2人だ。

    いくつかの疑問符が残ってはいるものの、連盟はノルウェー戦での敗戦後にエンドリッキに起きたような早すぎるプレッシャーに彼らをさらしたくはない。だが同時に、サンバの代表チームの未来は彼らの足にかかっていると見ている。

    その対象は彼らだけにとどまらない。昨シーズン、ブラジルサッカー連盟は、プロジェクトへの合流候補となる複数の選手の成長を注意深く追ってきた。その中には、この夏にボルシア・ドルトムントへ移籍したカウア・ブラチス、ソウザ（トッテナム）、アルトゥール（バイエル・レバークーゼン）、ケヴィン（フラム）、アリソン・サントス（ナポリ）、そしてマルロン・ゴメス（シャフタール・ドネツク）が含まれる。

    また、ガブリエル・メク、エドゥアルド・コンセイソン、ジエル、ゼ・ルーカス、ロアン・パブロ、ヴィチーニョ、アンドレ、ブルーノ・ベドンといった、いまなおブラジルリーグでプレーしている選手たちも忘れてはならない。

  • ancelotti(C)Getty Images

    包括的な組織再編と明確な目標

    アンチェロッティの要望を受け、ブラジルサッカー連盟は年代別カテゴリーの全面的な再編作業に着手した。

    その目的は、すべての年代別代表を通じて統一されたプレースタイルと戦術システムを採用し、選手たちのA代表への移行を円滑にすることにある。同時に、年代を飛び越える可能性のあるタレントを注視し、イタリア人指揮官が率いるA代表へ直接招集する狙いもある。

    ブラジル連盟は現実的でありたいと考えている。一夜にしてタイトルを争えるようになるというのは夢物語に思える。とりわけ2019年のコパ・アメリカ制覇以降、7年近くにわたり無冠が続いているだけになおさらだ。

    2028年コパ・アメリカが、この新世代にとって初の本格的な試練となる。連盟内には南米王者の座を奪還すべきだという声も存在するが、同じ現実的な路線に立ち返り、関係者たちは期待値を過度に引き上げることは望んでいない。

    ブラジル代表は、頂点への回帰を目指すうえで、スペインとアルゼンチンの経験を手本としている。この2つの代表もまた、大きな低迷期を経験し、表彰台に戻るまでには、数年にわたる長期的なプロジェクトを通じて自らを再建せざるを得なかった。

    ブラジルはこの道のりを再現したいと考えている。第一に、個々のスター選手への依存を超えた強力な集団を築くためであり、第二に、同国のサッカーの性質がそれを後押ししないためだ。メディアもファンも忍耐強くはなく、連盟はこの文化を変えようと努めている。

    サミル・シュードがブラジル連盟の会長に就任して以来、その最も重要な目標の一つは、審判のプロ化やブラジル連盟指導者アカデミーの設立といった諸プロジェクトを通じ、連盟とブラジルサッカーの構造を近代化することであった。これは、スペインサッカー連盟が今世紀初頭に実践した成功モデルに着想を得たものだ。

    ブラジルがワールドカップのタイトルを取り戻したいのであれば、その道は自らを刷新することから始まる。6度目の世界制覇は、すぐには訪れず、長い取り組みと忍耐を必要とする。そして、2030年ワールドカップのタイトルをめぐる本格的な争いこそが、このプロジェクト全体の最大の目標となる。

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