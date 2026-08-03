2026年ワールドカップが閉幕し、早期敗退の衝撃を乗り越えたブラジルが再び動き出した。

アス紙は報道の中で、ブラジルサッカー連盟がイタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティと協力し、新たなサイクルの幕開けとともに全面的な革命を起こす準備を進めていると伝えた。

古参の選手たちは段階的に新世代へと道を譲ることになり、サンバの国の新たなリーダーたちは、来る9月から次回のインターナショナルマッチウィーク期間中にその責任を担っていくものと見られている。

その任務は容易ではない。ブラジル代表は最低の水準にまで落ち込んでおり、ほぼ土台から始まるような深い再構築を必要としているからだ。しかしアンチェロッティはこの任務に向けた準備が整っている。

ブラジルの計画は、アンチェロッティをA代表のテクニカル部門のトップとして継続させることにあり、そのためワールドカップの前後に、2030年まで続く契約で彼への信頼が再確認された。

これは、過去の過ちから学んだと強調するブラジルサッカー連盟が、安定こそが鍵だと考えており、このイタリア人指揮官のプロジェクトを継続する、いやむしろ完全かつ最終的な形で始動させることを望んでいるためである。