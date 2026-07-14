スペインがW杯決勝に進出し、マンチーニ率いるイタリアの無敗記録に並んだ。日曜の試合で新記録樹立の可能性。

ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表が快進撃を続け、同監督就任後初となるW杯決勝進出を決めた。同国としては2度目の決勝進出となる。 2026年W杯準決勝第1試合でフランスを2－0で下した「赤い狂気」は、37試合連続勝ち点獲得を達成。これは2018～2021年にロベルト・マンチーニ率いるイタリアが樹立した連勝記録に並んだ。