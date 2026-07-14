ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表が快進撃を続け、同監督就任後初となるW杯決勝進出を決めた。同国としては2度目の決勝進出となる。 2026年W杯準決勝第1試合でフランスを2－0で下した「赤い狂気」は、37試合連続勝ち点獲得を達成。これは2018～2021年にロベルト・マンチーニ率いるイタリアが樹立した連勝記録に並んだ。
AFP
翻訳者：
スペインがW杯決勝に進出し、マンチーニ率いるイタリアの無敗記録に並んだ。日曜の試合で新記録樹立の可能性。
記録まであと一歩
7月19日（日）のニューヨーク決勝（対戦相手はアルゼンチンまたはイングランド）に進出すれば、スペインは史上最長の無敗記録を樹立する。これにより「アズーリ」を抜き、2019～2022年に36試合無敗だったアルゼンチンを3位に押し下げる。
スペインの連勝記録
今回のワールドカップ決勝進出は、スペインにとって最高の成果だ。2023年のネーションズリーグ制覇で連勝サイクルが始まり、1年後には欧州選手権も制した。2025年のネーションズリーグでも決勝に進み、準決勝でフランスを破り、決勝ではポルトガルに敗れた。
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