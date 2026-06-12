米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップでスペインが優勝したら、この27歳選手は「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の顔を小さなタトゥーとして入れるかもしれない」とラジオ・コペで語った。
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スペインがW杯で優勝したら、マルク・ククレラが驚きのタトゥーを入れると宣言。
ククレラは上腕二頭筋にタトゥーを入れるつもりだ。チェルシーの選手は「W杯はEUROより大きく、長く残る記念にふさわしい」と語った。
2024年ドイツ欧州選手権制覇の際は、決勝でイングランドを2-1で破った直後、茶色だったカールヘアを赤に染めて体を「装飾」した。
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ククレラはドイツ代表にとっての悪夢となり、容赦なくブーイングを浴びた
それ以前、ククレラはドイツ代表との準々決勝で、ペナルティエリア内でジャマル・ムシアラのシュートに手で触れた。しかしアンソニー・テイラー主審はPKを宣告せず、ドイツのファンから非難を浴びていた。 UEFAは後にこれを誤審と認めた。ドイツではその後、ククレラはたびたび大ブーイングを受けた。
スペインは来週月曜、カーボベルデとのW杯初戦に臨む（18時／ARD・MagentaTV）。同組にはサウジアラビアとウルグアイもいる。