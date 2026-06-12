スペインがW杯で優勝したら、マルク・ククレラが驚きのタトゥーを入れると宣言。

ククレラは上腕二頭筋にタトゥーを入れるつもりだ。チェルシーの選手は「W杯はEUROより大きく、長く残る記念にふさわしい」と語った。

2024年ドイツ欧州選手権制覇の際は、決勝でイングランドを2-1で破った直後、茶色だったカールヘアを赤に染めて体を「装飾」した。