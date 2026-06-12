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CucurellaGetty Images

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スペインがW杯で優勝したら、マルク・ククレラが驚きのタトゥーを入れると宣言。

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マルク・ククレジャ
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マルク・ククレラの左上腕には誇らしげなライオンのタトゥーがある。まもなく、スペイン代表監督の肖像が追加されるかもしれない。

米国、メキシコ、カナダで開催されるワールドカップでスペインが優勝したら、この27歳選手は「ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の顔を小さなタトゥーとして入れるかもしれない」とラジオ・コペで語った。

  • ククレラは上腕二頭筋にタトゥーを入れるつもりだ。チェルシーの選手は「W杯はEUROより大きく、長く残る記念にふさわしい」と語った。

    2024年ドイツ欧州選手権制覇の際は、決勝でイングランドを2-1で破った直後、茶色だったカールヘアを赤に染めて体を「装飾」した。

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  • CR Flamengo v Chelsea FC: Group D - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    ククレラはドイツ代表にとっての悪夢となり、容赦なくブーイングを浴びた

    それ以前、ククレラはドイツ代表との準々決勝で、ペナルティエリア内でジャマル・ムシアラのシュートに手で触れた。しかしアンソニー・テイラー主審はPKを宣告せず、ドイツのファンから非難を浴びていた。  UEFAは後にこれを誤審と認めた。ドイツではその後、ククレラはたびたび大ブーイングを受けた。

    スペインは来週月曜、カーボベルデとのW杯初戦に臨む（18時／ARD・MagentaTV）。同組にはサウジアラビアとウルグアイもいる。

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