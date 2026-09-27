このユース年代での驚異的な成果は、スペインサッカーが近年、主要な国際カテゴリー全体で迎えている黄金時代を完璧に映し出している。この triumph は、イングランドとの記憶に残る勝利の末に 2023年女子ワールドカップ を制したA代表女子の歴史的成功に続くものだ。さらに、A代表男子が最近、アメリカの地でアルゼンチンを相手にワールドカップを勝ち取ったという驚異的な節目とも重なる。スペインは男女の両方で世界タイトルを同時に保持し、文句なしの圧倒的強豪としての地位を確固たるものにしている。