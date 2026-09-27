翻訳者：
スペインがU-20ワールドカップ決勝で北朝鮮をPK戦の末に下し、世界サッカーでの優位を維持する
試合の攻防とPK戦のドラマ
スペインが今日、北朝鮮との激闘を制し、U-20女子ワールドカップで2度目の優勝を果たした。両チームは90分、さらに延長戦を戦っても決着がつかず、0-0で終了。その後のPK戦では、GKライア・ロペスの英雄的なセーブもあり、スペインが4-3で勝利した。2025年にオランダを相手に3-0の快勝を収め、U-17ワールドカップを制していた北朝鮮だったが、今回はその優勝時の再現とはならなかった。
粘り強い守備を徹底分析
120分間を通じて、スペインはボール支配で優位に立ち、相手に絶えずプレッシャーをかけ続けたが、粘り強い北朝鮮守備陣を攻略するのに苦しんだ。アジア王者は素早いカウンターアタックとGKパク・ジュの圧巻のパフォーマンスに大きく依存した。アルバ・セラートやパウ・コメンダドールといったスペインの攻撃陣に複数の決定機が訪れたにもかかわらず、試合はこう着したままだった。スペインは最終的なPK戦の試練を乗り越えるまで、相手を抑え込むために戦術的規律とロペスの重要な介入に頼らざるを得なかった。
スペインサッカーの黄金時代
このユース年代での驚異的な成果は、スペインサッカーが近年、主要な国際カテゴリー全体で迎えている黄金時代を完璧に映し出している。この triumph は、イングランドとの記憶に残る勝利の末に 2023年女子ワールドカップ を制したA代表女子の歴史的成功に続くものだ。さらに、A代表男子が最近、アメリカの地でアルゼンチンを相手にワールドカップを勝ち取ったという驚異的な節目とも重なる。スペインは男女の両方で世界タイトルを同時に保持し、文句なしの圧倒的強豪としての地位を確固たるものにしている。
王者の次なる一手は？
この歴史的な勝利を受け、若きスペイン王者たちは帰国し、祝賀に臨む。今後は、ブラジルが記念すべき第10回大会を誇りを持って開催する『FIFA女子ワールドカップ2027™』へと、世界の注目がまもなくシニアの舞台に向けられることになる。
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