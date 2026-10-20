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スペインがFIFA女子世界ランキングの首位を固め、マラウイは歴史的な49位の順位上昇を達成
- AFP
スペインが世界ランキングを席巻
FIFAの最新発表で、スペイン代表は世界ランキング1位の座を確固たるものにした。直近の代表戦期間にアメリカ代表とのアウェー戦を2試合行い、重要な勝利を挙げた後、拮抗した一戦で引き分けた。
この結果、スペイン代表は2位を維持するアメリカ代表との差を80ポイント近くまで広げた。ドイツ代表はホームでの親善試合2試合に勝利し、上位2チームとの差を縮めて、3位につけている。
デンマーク、トップ10復帰を決める
順位をさらに下ると、デンマークが2010年8月以来初めて世界ランキングのトップ10に返り咲いた。カナダとのアウェー戦で1勝1分けを記録し、順位を2つ上げて10位に入った。
これに伴い、オランダと北朝鮮はそれぞれ1つ順位を下げ、11位と12位になった。イングランドは現在4位につけ、競争の激しい上位陣では日本が5位、フランスが6位に位置している。
マラウイ、ランキングで歴史的な躍進
最新のランキングで最も劇的な順位変動を見せたのはマラウイだ。前例のない49ランクアップを果たし、世界104位に浮上した。マラウイ代表はCAF女子アフリカネイションズカップで決勝まで勝ち進む快進撃を見せ、過去最多となる158.44ポイントを獲得した。
マラウイはFIFA女子ワールドカップへの出場権を史上初めて獲得したほか、オリンピック予選でも勝利を重ねた。一方、エジプトは同大会のグループステージで3戦全敗を喫し、ランキングで最大の下落幅となる14ランクダウンで113位に後退した。
- Getty Images Sport
次回の更新を見据えて
各国代表が次回のFIFA女子ワールドカップに向けた準備を続ける中、世界の勢力図は今後も変動する可能性がある。世界ランキングの次回の公式更新は12月7日に発表される予定で、各国代表が年内に順位を上げるための時間は限られている。
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