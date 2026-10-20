FIFAの最新発表で、スペイン代表は世界ランキング1位の座を確固たるものにした。直近の代表戦期間にアメリカ代表とのアウェー戦を2試合行い、重要な勝利を挙げた後、拮抗した一戦で引き分けた。

この結果、スペイン代表は2位を維持するアメリカ代表との差を80ポイント近くまで広げた。ドイツ代表はホームでの親善試合2試合に勝利し、上位2チームとの差を縮めて、3位につけている。