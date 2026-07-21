元イングランド代表GKジョー・ハートがBBCで指摘したように、「スペインには手も足も出なかった。大会を通じてスペインのゴールに飛んだシュートはわずか10本。世界中のどのチームも、スペインのプレースタイルに近づけていない」。その意見に異論は挟めない。
スペインは華麗ではなかったが、勢いは止められなかった。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームを苦しめた相手はいても、破る方法は見つけられなかった。2年前に欧州王者となり、今回世界王者も獲得したスペインが、今後数年間でいくつのトロフィーを手にするのか。
元イングランド代表GKジョー・ハートがBBCで指摘したように、「スペインには手も足も出なかった。大会を通じてスペインのゴールに飛んだシュートはわずか10本。世界中のどのチームも、スペインのプレースタイルに近づけていない」。その意見に異論は挟めない。
スペインは華麗ではなかったが、勢いは止められなかった。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームを苦しめた相手はいても、破る方法は見つけられなかった。2年前に欧州王者となり、今回世界王者も獲得したスペインが、今後数年間でいくつのトロフィーを手にするのか。
スペインはグループステージで精彩を欠いた。初戦のカーボベルデ戦は、ラミン・ヤマルが最後の15分しか出場できず引き分けた。第2節では彼が先発復帰し、サウジアラビアを4－0で下した。
それでもグループH首位を決めたウルグアイ戦（1-0）でヤマルが76分間出場したものの、スペインはユーロ2024を圧倒したチームとは思えない内容だった。ヤマルとウイングのニコ・ウィリアムズがハムストリングの故障で苦しみ、ペドリも精彩を欠いた。
それでもデ・ラ・フエンテ監督は動じず、「道のりは長く、このチームはほとんど失点しない」と3試合連続無失点後に語った。
ラングニック率いるオーストリアは32強で0－3と完敗し、スペインの体系的な崩しを身をもって感じた。
「改善の余地はほとんどない。彼らはまるで完璧な時計だ。自滅的なミスは一度もなかった。今日のスペインは最高のパフォーマンスを示した。我々は欧州王者だけでなく、次の世界王者と戦ったのだ」とラングニックは言い、その言葉は正しかった。
スペインは解けない難題だった。ダラスでの16強戦では、ヴィティーニャ、ジョアン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスを中盤に並べたポルトガルもロドリからボールを奪えなかった。スペインは攻め続け、終盤にミケル・メリノがアディショナルタイムの決勝点。
準々決勝ベルギー戦でも88分、彼は再びネットを揺らした。 シャルル・デ・ケテラールに失点したパウ・クバルシは動じず、そのこぼれ球をメリノが押し込み、スペインは準決勝へ進んだ。準決勝では大会屈指の難関が待っていたが、スペインはフランス自慢の4トップを簡単に封じ、準決勝進出を決めた。
ダラスでのスペインの圧倒的な強さにほとんどの人が驚いたが、元フランス代表FWティエリ・アンリは別だった。
「私は選手としてスペインと対戦し、監督としても経験した」と、この伝説的ストライカーはフォックス・スポーツで語った。「バルセロナでプレーした選手としても経験したが、重要なのは『ボールが動く』と理解することだ。全員がポジションを守り、チームメイトを信頼し、ボールを自由に回すんだ。
簡単そうに見えるが、そうではない。彼らはフランス代表などいないかのようにボールを回し続けた。誰が出場しても、9歳の頃から何をすべきかを知っている。だからこそ私は問う。『君たちは誰なのか？』『哲学は？』『アイデンティティは？』と。
「だから、選手がピッチに入っても――デビュー戦でも10試合目でも――システムは理解できている。ずっと同じシステムでプレーしてきたからだ。単純に見えるが、よく考える必要がある。」
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リオネル・スカローニ監督は日曜の決勝でスペインをどう止めるか熟考した末、あらゆる場面でファウルを選ぶという手段に落ち着いた。ズラタン・イブラヒモビッチは、アルゼンチンの攻撃的な姿勢と苛立ちに共感を示した。
「選手としてボールに触れず、相手がボールをキープし続けると、気が狂いそうになり、我慢できずにただ相手に駆け寄って蹴り飛ばしたくなるものだ」と元スウェーデン代表ストライカーはFOXで語った。「彼らは世界最高のサッカー大国だ」
その状況は当分変わりそうもない。
5度の優勝を誇るブラジルは、カルロ・アンチェロッティ監督の下でも方向性を欠いている。イングランドの真の実力とトーマス・トゥヘル監督の戦術にも疑問が残る。アルゼンチンは、成功を支えた2人の「リオネル」 ――メッシとスカローニ――を失う危機に瀕している。フランスは後任と目されるジネディーヌ・ジダン体制下でまだ第一歩を踏み出せておらず、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツも深刻な課題に直面している。
一方、スペインはデ・ラ・フエンテ監督の下で安定感を示している。同監督は2022年W杯ベスト16敗退後にルイス・エンリケの後任となり、公式戦の敗戦はわずか2試合。うち1つはネーションズリーグ決勝のPK戦だった。
当時、シニアでのタイトルがない彼を適任と見る目は少なかった。
しかし、U-19とU-21で欧州選手権を制したのと同じ手法で、彼はスペインを2010年以来のW杯へ導いた。48チームが出場する今大会で、スペインは6番目に若いメンバーで臨む。次のW杯では、19歳のクバルシとヤマルがどれほど成長しているか、想像してほしい！
個々の選手に注目するのは本質ではない。デ・ラ・フエンテが言うように、スペインの強さは「団結」であり、スーパースターではない。ヤマルでさえチームのために自己を犠牲にする。
「彼は100％のコンディションではなく、今大会では最高のパフォーマンスを見せられなかった。それでもスペインはすべての試合を支配した。それこそが、彼らがチームとしてどれほど優れているかを示している」とイブラヒモビッチは指摘した。「この選手が普段通りの活躍をしなくても、スペインはワールドカップを制した。なぜなら、スペインがプレーを始め、パスを回し始めると、相手の気力を奪い、希望を奪ってしまうからだ」
アンリが言うように、選手は変わっても哲学は不変だ。デ・ラ・フエンテが語ったとおり、スペインには試合運びの明確な「理念」があり、その信念が再び世界一へと導いた。
「この選手たちはあらゆる称賛に値する。彼らは日々、献身、団結、寛容さ、才能を示し続けてきた」と監督は語った。
王座を狙うライバルたちにとって本当に恐ろしいのは、スペイン代表の勢いがまだ衰えていないことだ。選手たちはまだ満足しておらず、「ラ・ロハ」が現状に安住する可能性はゼロだ。
デ・ラ・フエンテ監督はアルゼンチン戦後に「選手たちが『まだ取れるタイトルはあるか』と聞いてきた」と明かし、「皆で話し合い、9月のイングランド戦（ネーションズリーグ）を次の目標と決めた。このチームは決して手を緩めない」と語った。北米で彼らと戦ったすべてのチームが、その言葉を痛感している。
「スペインのようなチームとの、このような試合では」と、デシャン監督は準決勝敗退を振り返った。「絶対的な最高レベルで臨まなければならない。フランスはそのレベルに達していなかった」 しかし、いまスペインに並ぶチームはなく、当分現れそうもない。なぜなら、今後数年間さらに強くなる可能性が高いからだ。フアン・マタがBBCスポーツに語ったように、「これは現在だけのチームではなく、未来を見据えたチームでもある」のだ。
つまり、日曜日の試合はデ・ラ・フエンテが語る道のりの終わりではなく、前例のない10年支配へ至る王朝形成への小さな一歩に過ぎなかったのかもしれない。