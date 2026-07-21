5度の優勝を誇るブラジルは、カルロ・アンチェロッティ監督の下でも方向性を欠いている。イングランドの真の実力とトーマス・トゥヘル監督の戦術にも疑問が残る。アルゼンチンは、成功を支えた2人の「リオネル」 ――メッシとスカローニ――を失う危機に瀕している。フランスは後任と目されるジネディーヌ・ジダン体制下でまだ第一歩を踏み出せておらず、ユルゲン・クロップ監督率いるドイツも深刻な課題に直面している。

一方、スペインはデ・ラ・フエンテ監督の下で安定感を示している。同監督は2022年W杯ベスト16敗退後にルイス・エンリケの後任となり、公式戦の敗戦はわずか2試合。うち1つはネーションズリーグ決勝のPK戦だった。

当時、シニアでのタイトルがない彼を適任と見る目は少なかった。

しかし、U-19とU-21で欧州選手権を制したのと同じ手法で、彼はスペインを2010年以来のW杯へ導いた。48チームが出場する今大会で、スペインは6番目に若いメンバーで臨む。次のW杯では、19歳のクバルシとヤマルがどれほど成長しているか、想像してほしい！