スペインがワールドカップ決勝進出を決めた後、ラミン・ヤマルの自宅が侵入未遂の標的となった

容疑者が目撃された直後、地元警察（モッソス・デ・エスクアドラ）に通報があった。警察が到着する前に侵入者は逃走したが、現在、フードを被った2人の身元と所在を特定するための捜査が続けられている。

現在、鑑識や捜査官が邸宅の防犯カメラ映像を分析中だ。警察は、このデジタル証拠から犯人特定につながる手がかりを得られると期待している。



