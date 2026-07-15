(C)Getty Images
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スペインがワールドカップ決勝進出を決めた後、ラミン・ヤマルの自宅が侵入未遂の標的となった
警備員の介入で住居侵入未遂を未然に阻止
スペインがフランスに勝利した直後、バルセロナ近郊エスプルゲス・デ・ロブレガットのヤマル邸宅で侵入未遂が発生した。数千マイル離れた地で戦うヤマルを警備チームが厳重に保護し、被害はなかった。
ユーロニュースによると、警備員は防犯カメラで邸宅の塀をよじ登ろうとするフードを被った2人を見つけ、迅速に対応。侵入者は家に入ったり貴重品を持ち去ったりする前に逃走した。
- AFP
バルセロナで警察が捜査中
容疑者が目撃された直後、地元警察（モッソス・デ・エスクアドラ）に通報があった。警察が到着する前に侵入者は逃走したが、現在、フードを被った2人の身元と所在を特定するための捜査が続けられている。
現在、鑑識や捜査官が邸宅の防犯カメラ映像を分析中だ。警察は、このデジタル証拠から犯人特定につながる手がかりを得られると期待している。
組織犯罪グループにとっての格好の標的
この事件は単発ではなく、ここ数カ月で同じ団地内の複数住宅が標的となっている。ヨーロッパの組織犯罪グループは、プロサッカー選手の自宅で宝石や時計などの高価な品物が保管されていることを知り、引き続き狙っている。
ヤマルはSNSで私生活や高級品を公開していたため、知らず知らずのうちに標的になってしまった。主要大会期間中にこうした強盗が相次ぐことは、海外で代表チームに所属する選手たちにとって大きな懸念だ。
- AFP
あの有名な邸宅の歴史
この物件は、元バルセロナDFジェラール・ピケとポップスターのシャキーラが以前所有していた。ヤマルが北米W杯直前に邸宅を公開し、再び注目された。
19歳のスーパースターが決勝戦というキャリア最大の試合に備える中、カタルーニャでは依然として、彼の家族と資産の保護が最優先事項となっている。今のところ、この未遂事件は、サッカー界で最も輝かしい若き才能の彗星のような台頭に伴うセキュリティ上のリスクを痛感させる出来事となっている。
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