スペインがワールドカップ決勝でアルゼンチンを破り、アレックス・バエナが史上初の快挙を達成した。

2026年W杯決勝でスペインがアルゼンチンを延長1-0で破り、バエナは25歳で代表を退いた。

ニュージャージーでトロフィーを掲げた創造性豊かなMFは、大陸選手権、五輪金メダル、W杯を3大会連続で制した史上初の選手となった。

この快挙への道はユーロ2024から始まった。決勝でイングランドを破った代表の一員だった。その数週間後、パリ五輪でフランスを5－3で下した決勝で値千金のゴールを決めた。