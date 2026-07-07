Getty Images Sport
翻訳者：
スペインがポルトガルを破ったワールドカップ決勝の終了間際、元マンチェスター・シティのチームメイトが衝突。ロドリがベルナルド・シルバにメッセージを送った。
メリノがスペインに勝利をもたらす
ダラスでのベスト16試合で、スペインは途中出場のミケル・メリノが91分に決勝ゴール。1－0でポルトガルを破り、準々決勝進出を決めた。しかし、「ラ・ロハ」のMFロドリの挑発が激しい口論を招き、試合の雰囲気を台無しにした。国際試合ならではのプレッシャーが感情を煽り、両チームのスターたちのプロ意識が試された。
- Getty Images Sport
ロドリの公の謝罪
106回のボールタッチと87本の成功パスで中盤を支配したロドリは、すぐにこの緊張した状況を収めようとした。バロンドール受賞者は、かつてのクラブチームメイトでもあるポルトガルのプレイメーカーが得点チャンスを逃した際に祝ってしまい、自身の過ちを認めた。
試合後、ロドリは記者団にこう語った。「以前も言ったが、彼が失敗したときに喜んだのは間違いだった。すぐに謝罪し、信頼関係があるからそれ以上は何も言わない。それだけの話だ。」
ポルトガルに新たな時代が訪れようとしている
試合終了間際にシルバがヘディングシュートを外し、ポルトガルは苛立たしい一夜となった。大会敗退により、クリスティアーノ・ロナウドの代表としての将来も依然として不透明だ。ユーロ2016王者のポルトガルは、ロベルト・マルティネス監督が辞任を表明したため、新たな章を開くことになりそうだ。後任の最有力候補には、ベテラン監督のホルヘ・ジェズスがすでに浮上している。
- (C)Getty Images
ベルギーとの厳しい試練が待ち受けている
スペインは7月10日（金）、ロサンゼルスでベルギーとの準々決勝に臨む。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、ポルトガル戦の後半にチャンスを作れず、決定力向上が必要だ。ベルギーの素早いカウンターを抑えるには、中盤の支配が不可欠である。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。