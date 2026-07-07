106回のボールタッチと87本の成功パスで中盤を支配したロドリは、すぐにこの緊張した状況を収めようとした。バロンドール受賞者は、かつてのクラブチームメイトでもあるポルトガルのプレイメーカーが得点チャンスを逃した際に祝ってしまい、自身の過ちを認めた。

試合後、ロドリは記者団にこう語った。「以前も言ったが、彼が失敗したときに喜んだのは間違いだった。すぐに謝罪し、信頼関係があるからそれ以上は何も言わない。それだけの話だ。」