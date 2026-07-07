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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

スペインがポルトガルを破ったワールドカップ決勝の終了間際、元マンチェスター・シティのチームメイトが衝突。ロドリがベルナルド・シルバにメッセージを送った。

ロドリ
ベルナルド・シウヴァ
スペイン
ポルトガル
ポルトガル 対 スペイン
ワールドカップ
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プレミアリーグ
レアル・マドリー
ラ・リーガ

スペイン代表MFロドリは、ワールドカップ決勝トーナメントの試合終了間際に元チームメイトのベルナルド・シルバと口論となり、その後正式に謝罪した。この一件は、ダラスでのスペインの1-0の勝利を少し影にした。スペインは準々決勝進出、ポルトガルは敗退した。

  • メリノがスペインに勝利をもたらす

    ダラスでのベスト16試合で、スペインは途中出場のミケル・メリノが91分に決勝ゴール。1－0でポルトガルを破り、準々決勝進出を決めた。しかし、「ラ・ロハ」のMFロドリの挑発が激しい口論を招き、試合の雰囲気を台無しにした。国際試合ならではのプレッシャーが感情を煽り、両チームのスターたちのプロ意識が試された。


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  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ロドリの公の謝罪

    106回のボールタッチと87本の成功パスで中盤を支配したロドリは、すぐにこの緊張した状況を収めようとした。バロンドール受賞者は、かつてのクラブチームメイトでもあるポルトガルのプレイメーカーが得点チャンスを逃した際に祝ってしまい、自身の過ちを認めた。

    試合後、ロドリは記者団にこう語った。「以前も言ったが、彼が失敗したときに喜んだのは間違いだった。すぐに謝罪し、信頼関係があるからそれ以上は何も言わない。それだけの話だ。」

  • ポルトガルに新たな時代が訪れようとしている

    試合終了間際にシルバがヘディングシュートを外し、ポルトガルは苛立たしい一夜となった。大会敗退により、クリスティアーノ・ロナウドの代表としての将来も依然として不透明だ。ユーロ2016王者のポルトガルは、ロベルト・マルティネス監督が辞任を表明したため、新たな章を開くことになりそうだ。後任の最有力候補には、ベテラン監督のホルヘ・ジェズスがすでに浮上している。

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  • Spain Belgium(C)Getty Images

    ベルギーとの厳しい試練が待ち受けている

    スペインは7月10日（金）、ロサンゼルスでベルギーとの準々決勝に臨む。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるチームは、ポルトガル戦の後半にチャンスを作れず、決定力向上が必要だ。ベルギーの素早いカウンターを抑えるには、中盤の支配が不可欠である。