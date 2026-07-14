Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

スペインがフランスに2－0で快勝し、新記録で決勝進出。アルゼンチンまたはイングランドと対戦する。

フランス 対 スペイン
フランス
スペイン
ワールドカップ

2026年ワールドカップ準決勝を、一緒にライブで楽しみましょう。

2026年ワールドカップ


フランス対スペイン 0-2

得点者：22分 PK オヤルサバル（スペイン）、58分 ペドロ・ポロ（スペイン）。



サッカーの教訓を示す一戦となった。2026年W杯準決勝の幕開けだ。 テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムで午後9時、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインが、ディディエ・デシャン監督のフランス2－0で下したオヤルサバル（大会5点目、代表通算30点目）のPKとペドロ・ポロのゴールでスペインが決勝進出決勝は19日（日）にイースト・ラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われ、 ニューヨークのメットライフ・スタジアムで、明日夜アルゼンチンまたはイングランドと対戦し、16年ぶり2度目の優勝を狙う。


6連勝中でノックアウトステージ無失点だったデシャン率いるフランスだったが、 大会から姿を消し、3大会連続の決勝進出と3度目の優勝を逃した。 キリアン・ムバッペは6試合で8得点を記録したがこれはリオネル・メッシと同数。通算20ゴールで大会歴代得点ランキングではアルゼンチン人選手に1ゴール及ばなかった。


スペインはグループリーグでカーボベルデと引き分けた後、リズムを取り戻し、ラミン・ヤマルも活躍。イタリアの37試合無敗記録に並んだ。決勝で敗れなければ新記録となる。


両チームが大会の重要な局面で対戦するのは初めてではない。スペインはユーロ2024準決勝で2-1、ネイションズリーグ2025決勝で5-4とフランスに勝利。W杯では2006年ベスト16でジダン率いるフランスが3-1で勝っている。 今回、フランスにリベンジの機会が訪れた。





  • 主な目標と取り組み：



    81分 - フランスがチャンス。ラポルトのタイミングがずれ、ボールはドゥエへ。ドゥエは飛び出したウナイ・シモンをかわそうとしたが、アスレティックのGKがまたも好セーブ。


    78分 - スペイン、3点目まであと少し。左からのクロスをフェラン・トーレスがヘディングで合わせ、わずかに枠を外した。


    67分 - 再びムバッペが左サイドから中央へ切り込みシュート。ククレラに当たりCK。


    65分 - ムバッペが左サイドのペナルティエリア内に切り込み、シュートはネットの外へ。


    60分 - ヤマルの3点目が取り消された！右サイドでスルーパスを受け、ディニェを抜き切り込んでゴールを決めたがオフサイドだった。


    58' - スペイン2点目！ポロがペナルティエリアに侵入し、ディニェをかわして2-0とした。


    52分 - オヤルサバルがエリア外から左足シュートも枠の上。


    45' - ラビオは2枚目のイエローカードで退場の危機。再びファビアン・ルイスへの踏みつけで警告。


    42' ラビオのムバッペへのロングパスを、GKウナイ・シモンがわずかに先にキャッチ。


    38分 - スペインが再三攻める。ヤマルとオルモのワンツーでヤマルがエリア内フリーになるも、ウパメカノがオヤルサバルより先にクリア。


    37分 - スペインが反撃。ペドロ・ポロが右サイドからボレーも枠外。


    36分 - フランスがカウンター。バルコラが左に流れシュートも枠の上。


    34分 - フランス危ない！シモンのロングボールをウパメカノが読み切れず、バエナが抜け出すもオフサイド。


    22分 - スペイン先制オヤルサバルがマニャンの左を破り、W杯5点目、代表30点目。


    20分 - スペインにPK！ペナルティエリア内でディニェがヤマルに悪質なスライディングタックル。スペイン選手が肘で触れたが判定は変わらず。


    9分 - ラビオ、ペナルティエリア手前でオルモの足を踏みつけイエローカード。

    • 広告

  • 試合記録：

    フランス対スペイン 0-2

    得点者：22分 PK オヤルサバル（スペイン）、58分 ペドロ・ポロ（スペイン）




    フランス（4-2-3-1）：マイニャン； サリバ（30'ラクロワ）、クンデ、ウパメカノ、ディニ（72'テオ・エルナンデス）；ラビオ（46'コネ）、チュアメニ；デンベレ、オリセ（72'シェルキ）、バルコラ（57'ドゥエ）；ムバッペ。監督：デシャン


    スペイン（4-2-3-1）：ウナイ・シモン；ペドロ・ポロ（84分ジョレンテ）、ラポルテ、クバルシ、ククレラ；ロドリ、ファビアン・ルイス（78分ペドリ）； ラミン・ヤマル、ダニ・オルモ（78分 メリノ）、バエナ（84分 ニコ・ウィリアムズ）；オヤルサバル（74分 フェラン・トーレス）。監督：デ・ラ・フエンテ


    警告：ラビオ（F）、ククレラ（S）、ムバッペ（F）。

    退場：なし

    アシスト：オルモ（S）

    主審：バートン（SAL）

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
ワールドカップ
フランス crest
フランス
FRA
team-logo
未定
未定
ワールドカップ
スペイン crest
スペイン
ESP
team-logo
未定
未定