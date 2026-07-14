2026年ワールドカップ





フランス対スペイン 0-2

得点者：22分 PK オヤルサバル（スペイン）、58分 ペドロ・ポロ（スペイン）。









サッカーの教訓を示す一戦となった。2026年W杯準決勝の幕開けだ。 テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムで午後9時、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインが、ディディエ・デシャン監督のフランスを2－0で下した。オヤルサバル（大会5点目、代表通算30点目）のPKとペドロ・ポロのゴールでスペインが決勝進出。決勝は19日（日）にイースト・ラザフォードのメットライフ・スタジアムで行われ、 ニューヨークのメットライフ・スタジアムで、明日夜アルゼンチンまたはイングランドと対戦し、16年ぶり2度目の優勝を狙う。





6連勝中でノックアウトステージ無失点だったデシャン率いるフランスだったが、 大会から姿を消し、3大会連続の決勝進出と3度目の優勝を逃した。 キリアン・ムバッペは6試合で8得点を記録したが、これはリオネル・メッシと同数。通算20ゴールで大会歴代得点ランキングではアルゼンチン人選手に1ゴール及ばなかった。





スペインはグループリーグでカーボベルデと引き分けた後、リズムを取り戻し、ラミン・ヤマルも活躍。イタリアの37試合無敗記録に並んだ。決勝で敗れなければ新記録となる。





両チームが大会の重要な局面で対戦するのは初めてではない。スペインはユーロ2024準決勝で2-1、ネイションズリーグ2025決勝で5-4とフランスに勝利。W杯では2006年ベスト16でジダン率いるフランスが3-1で勝っている。 今回、フランスにリベンジの機会が訪れた。















