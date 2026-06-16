スペインがカーボベルデと引き分けた後、ラミン・ヤマルはイネス・ガルシアに慰められた。彼女の新しい恋人はスタンドから試合を見ていた。

スペイン代表はアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われたカーボベルデ戦を0-0で引き分け、ワールドカップ予選を悔しいスタートを切った。試合の大半を支配したものの、堅い守備を崩せなかった。

ベンチスタートのヤマルは終盤20分に出場し攻撃に活を入れたが、スコアは動かず。グループHのスペインは次戦へプレッシャーが残った。