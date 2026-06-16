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スペインがカーボベルデと引き分けた後、ラミン・ヤマルはイネス・ガルシアに慰められた。彼女の新しい恋人はスタンドから試合を見ていた。
スペイン、グループH初戦でつまずく
スペイン代表はアトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムで行われたカーボベルデ戦を0-0で引き分け、ワールドカップ予選を悔しいスタートを切った。試合の大半を支配したものの、堅い守備を崩せなかった。
ベンチスタートのヤマルは終盤20分に出場し攻撃に活を入れたが、スコアは動かず。グループHのスペインは次戦へプレッシャーが残った。
もどかしい夜を経て、支援が到着した
バルセロナのウイング選手は、応援のため米国を訪れた友人や家族と過ごす姿が目撃された。その中には、彼の恋人でありスペインのインフルエンサー兼モデルであるガルシアもいた。
先月交際を公表したガルシアは試合後、ヤマルの名前と背番号入りスペイン代表ユニフォームを着て選手団と行動を共にし、その姿が写真に捉えられた。
スペインは試合を支配したが、結果を出せなかった。
統計データはスペインの圧倒的支配を示していた。デ・ラ・フエンテ監督率いるチームはボール支配率62％を記録し23本シュートを放ったが、決定力不足で勝利を逃した。
スペインは悔しい引き分けとなったが、カーボベルデにとっては歴史的瞬間だった。堅い守備で優勝候補から勝ち点1を奪い、国史上最も重要な成果の一つとなった。
その立役者は40歳のベテランGKヴォジーニャ。彼は好セーブを連発し、無失点を維持してチームの背後を守った。
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スペインは迅速な対応を求めている
スペインは6月21日のサウジアラビア戦に向け、グループHで苦境を避けるため、早期に挫折を乗り越え、最終ラインでの効率向上を図る必要がある。
ヤマルは先発に復帰し、アトランタで欠けた攻撃の起爆剤となる。ガルシアや家族の後押しを受け、10代の彼はラ・ロハのワールドカップ復活に力を注ぐ。