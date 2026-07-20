ゴールデンボールを受賞したロドリは、個人の栄誉よりスペインの優勝を強調し、最大の舞台でアルゼンチンに勝った意義を語った。

ESPNの取材に「このチームは信じられないほど素晴らしい」と語った。「2度も世界一になるのは極めて難しい。しかも相手は強豪アルゼンチンだ。

「誇りに思うし、若い世代に可能性を示したい。一度頂点に立っても落ち込むことがあるが、また立ち直れる。逆境を乗り越え、信じ続ける大切さだ。本当に信じられないほど素晴らしい。」