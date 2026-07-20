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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

スペインがアルゼンチンを破り決勝で優勝。個人賞も独占し、ロドリはメッシを抑えてゴールデンボールを獲得した。

ロドリ
スペイン
ワールドカップ
スペイン 対 アルゼンチン
アルゼンチン
パウ・クバルシ
ウナイ・シモン

ロドリはメットライフ・スタジアムでのアルゼンチンとの決勝で優勝し、ゴールデンボール賞を獲得。スペインはウナイ・シモンがゴールデングローブ賞、パウ・クバルシが最優秀若手選手賞を受賞。キリアン・ムバッペは得点王としてゴールデンブーツ賞を得た。

  • ロドリ、ゴールデンボール受賞で名声を確固たるものに

    マンチェスター・シティのロドリが、メットライフ・スタジアムでのスペイン対アルゼンチン戦（1-0）後に大会最優秀選手に選ばれ、ゴールデンボール賞を受賞した。約2年前に前十字靭帯を断裂した2024年バロンドール受賞者にとって、この勝利は格別だ。

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  • President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New JerseyGetty Images News

    ロドリ、スペイン代表の団結を称賛

    ゴールデンボールを受賞したロドリは、個人の栄誉よりスペインの優勝を強調し、最大の舞台でアルゼンチンに勝った意義を語った。

    ESPNの取材に「このチームは信じられないほど素晴らしい」と語った。「2度も世界一になるのは極めて難しい。しかも相手は強豪アルゼンチンだ。

    「誇りに思うし、若い世代に可能性を示したい。一度頂点に立っても落ち込むことがあるが、また立ち直れる。逆境を乗り越え、信じ続ける大切さだ。本当に信じられないほど素晴らしい。」

  • スペインが大会の主要タイトルを独占している

    スペインの活躍はゴールデンボール賞だけではなかった。GKシモンは堅守でゴールデングローブ賞を獲得。DFクバルシはチームメイトのヤマルを僅差で抑え、最優秀若手選手賞に輝いた。

    アルゼンチンを2大会連続決勝へ導いたリオネル・メッシは、3度目のゴールデンボールはならなかった。一方、フランス4位ながら10得点を挙げたFWキリアン・ムバッペがゴールデンブーツを獲得した。

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  • Spain World Cup 2026 ChampionsGetty

    スペインは、今後も成功を続けられる態勢が整っているようだ

    スペインのワールドカップ優勝で、この代表が今後数年もトップチームであり続けるとの期待が高まった。ロドリやシモンが軸となり、クバルシやヤマルも成長中。スペインは今大会後も長期的にタイトルを争える戦力を整えた。