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スペインがアルゼンチンを破り決勝で優勝。個人賞も独占し、ロドリがメッシを抑えてゴールデンボール賞を獲得した。
ロドリ、ゴールデンボール受賞で名声を確固たるものに
マンチェスター・シティのロドリが、メットライフ・スタジアムでのスペイン対アルゼンチン戦（1-0でスペインが辛勝）後に大会最優秀選手に選ばれ、ゴールデンボール賞を受賞した。約2年前に前十字靭帯を断裂した2024年バロンドール受賞者にとって、この勝利は格別のものとなった。
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ロドリ、スペイン代表の団結を称賛
ゴールデンボールを受賞したロドリは、個人の栄誉よりスペインの優勝を強調し、大舞台でアルゼンチンに勝った意義を語った。
「このチームは信じられないほど素晴らしい」とロドリはESPNの取材に語った。「我々は2度の世界王者だ。これは非常に困難な偉業であり、達成するのが最も難しいものだ。しかも、アルゼンチンのような強豪を相手に優勝を果たしたのだ。
「誇りに思うし、若い世代に可能性を示したい。一度頂点に立っても落ちても、また立ち直れることを。逆境を乗り越え、信じ続ける大切さだ。本当に信じられないほど素晴らしい。」
スペインが大会の主要タイトルを独占している
スペインの活躍はゴールデンボール賞にとどまらなかった。GKシモンは堅守でゴールデングローブ賞を獲得。DFクバルシはチームメイトのヤマルを僅差で抑え、最優秀若手選手賞に輝いた。
アルゼンチンを2大会連続決勝へ導いたリオネル・メッシは、3度目のゴールデンボールはならなかった。一方、フランス4位ながら10得点を挙げたFWキリアン・ムバッペがゴールデンブーツを獲得した。
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スペインは、今後も成功を続けられる態勢が整っているようだ
スペインのワールドカップ優勝で、この代表が今後数年もトップチームであり続けるとの期待が高まった。ロドリやシモンが軸となり、クバルシやヤマルも成長中。スペインは今大会後も長期的にタイトルを争える戦力を整えた。
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