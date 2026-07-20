スペインがアルゼンチンを破り決勝で優勝。個人賞も独占し、ロドリがメッシを抑えてゴールデンボール賞を獲得した。

ゴールデンボールを受賞したロドリは、個人の栄誉よりスペインの優勝を強調し、大舞台でアルゼンチンに勝った意義を語った。

「このチームは信じられないほど素晴らしい」とロドリはESPNの取材に語った。「我々は2度の世界王者だ。これは非常に困難な偉業であり、達成するのが最も難しいものだ。しかも、アルゼンチンのような強豪を相手に優勝を果たしたのだ。

「誇りに思うし、若い世代に可能性を示したい。一度頂点に立っても落ちても、また立ち直れることを。逆境を乗り越え、信じ続ける大切さだ。本当に信じられないほど素晴らしい。」