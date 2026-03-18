スパーズの新たな背番号9番？！ トッテナムは、プレミアリーグ残留を果たせば、ボルシア・ドルトムントのスター選手セルフー・ギラッシの獲得に動く見込み

このストライカーは、家族経営の代理店を通じて兄弟が代理人を務めており、彼らはトップリーグでの再建において、このフォワードに主役級の役割を確保することに熱心であると報じられている。トッテナムにとって極めて重要な点は、ギラッシーの契約に盛り込まれている5000万ユーロ（5760万ドル）の契約解除条項に拘束されないことだ。というのも、この具体的な金額は、選りすぐられた「エリート」クラブとサウジアラビアのクラブにのみ適用されるものだからである。 これにより、移籍金は完全に交渉可能となり、これはスパーズにとって大きな戦略的優位性となる。選手にとって、プレミアリーグへの移籍は、大幅な給与アップ、スタメンの保証、そして長期的なプロジェクトという、彼が待ち望んでいたチャンスを意味する。