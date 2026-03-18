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スパーズの新たな背番号9番？！ トッテナムは、プレミアリーグ残留を果たせば、ボルシア・ドルトムントのスター選手セルフー・ギラッシの獲得に動く見込み
スパーズがギラッシ獲得競争でリード
トッテナムがギラッシに抱く関心は、単なるスカウトの段階を超えている。ドイツ紙『BILD』の報道によると、同クラブは水面下で大きな進展を見せているという。スパーズは、トップリーグ残留を果たした場合、今後のプロジェクトの要となる実績ある得点源を探している。クラブは5試合にわたり担当者を派遣してこのストライカーを視察し、所属事務所であるKGSMIとも正式な交渉を開始している。 2024年にシュトゥットガルトからドルトムントへ1800万ユーロ（2070万ドル）で移籍したギラッシは、ここ数ヶ月間、自身の去就について検討を重ねてきた。当初はサウジアラビアへの高額移籍も検討されていたが、同地域の情勢不安を受けて、このストライカーは再び欧州の主要リーグでの挑戦に焦点を戻している。
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料金が相談可能な点はメリットとなる
このストライカーは、家族経営の代理店を通じて兄弟が代理人を務めており、彼らはトップリーグでの再建において、このフォワードに主役級の役割を確保することに熱心であると報じられている。トッテナムにとって極めて重要な点は、ギラッシーの契約に盛り込まれている5000万ユーロ（5760万ドル）の契約解除条項に拘束されないことだ。というのも、この具体的な金額は、選りすぐられた「エリート」クラブとサウジアラビアのクラブにのみ適用されるものだからである。 これにより、移籍金は完全に交渉可能となり、これはスパーズにとって大きな戦略的優位性となる。選手にとって、プレミアリーグへの移籍は、大幅な給与アップ、スタメンの保証、そして長期的なプロジェクトという、彼が待ち望んでいたチャンスを意味する。
ドルトムントは売却を余儀なくされた
ドルトムントは、アタランタに敗れてチャンピオンズリーグから敗退し、2700万ユーロの収入減を招いたことを受け、選手の放出にますます前向きになっている。ギラッシを放出すれば、この財政的穴を埋め、夏の補強に向けた資金を確保できるだろう。 ブンデスリーガに加入して以来、この30歳の選手は驚異的な活躍を見せ、わずか88試合で55ゴール、15アシストを記録している。今シーズンだけでも、38試合で17ゴール、6アシストを記録している。ドルトムントは現在、2028年6月まで契約が残っているこの選手の移籍金を引き上げるため、トッテナムとACミランの間で入札合戦が勃発することを期待している。
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サバイバルが夏の計画を左右する
この獲得交渉の成否は、トッテナムが現在の降格の危機を乗り越え、プレミアリーグ残留を果たせるかどうかにかかっている。もし残留を果たせば、スパーズはミランよりも魅力的な給与条件と、より大きな世界的な舞台を提供できるため、獲得レースの最有力候補となるだろう。ブンデスリーガシーズン終盤におけるギラッシーのパフォーマンスが鍵を握る。彼がゴールを決めるたびに、ドルトムントの交渉上の優位性は強まり、彼の将来をめぐる騒ぎもさらに高まることになる。 移籍市場が近づく中、ファンは北ロンドンのクラブが、欧州屈指の決定力を持つストライカーとの契約を成立させることができるか、注視することになるだろう。
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