スパレッティ監督、PKキッカーとクープマイナーズについて「疑問の残る選択」

ユヴェントス対サッスオーロの1-1の引き分けから2日が経過したが、試合を特徴づけた出来事、特に終了間際にマヌエル・ロカテッリがムリッチにPKをセーブされた場面については、依然として議論が絶えない。
『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのキャプテンは「結果に打ちのめされている」という。彼は日曜日に家族と過ごし、チームメイト（ペリン、ピンソリオ、ガッティ、ヴラホヴィッチ、イルディズ）やルチアーノ・スパレッティから慰めと支援のメッセージを受け取った。困難な時期における心温まる励ましだった。
ユヴェントス対サッスオーロの1-1の引き分けから2日が経過したが、試合を特徴づけた出来事、特に終了間際にマヌエル・ロカテッリがムリッチにPKをセーブされた場面については、依然として議論が絶えない。
『トゥットスポルト』によると、ユヴェントスのキャプテンは「結果に打ちのめされている」という。彼は日曜日に家族と過ごし、チームメイト（ペリン、ピンソリオ、ガッティ、ヴラホヴィッチ、イルディズ）やルチアーノ・スパレッティから慰めと支援のメッセージを受け取った。困難な時期における心温まる励ましだった。
ケナン・イルディズがペナルティエリア付近でボールを手にしていたにもかかわらず、ロカテッリにPKを任せた判断について、スパレッティ監督は試合直後に非常に明確に語った。「PKの件については喜んで説明するよ……でもまずは、その場面について普通に説明しよう。 PKのキッカーは誰か？前回、なぜロカテッリが蹴らなかったのか、なぜ別の選手が蹴ったのかと尋ねられた…デビッドが蹴った…では、なぜ彼が蹴ったのか？イルディズが蹴った…なぜ？…今度はロカテッリに蹴らせる。なぜロカテッリが蹴ったのか？」
さらにこうも言いました。「マレンマはめちゃくちゃだ。どうすればいいか教えてくれ、教えてくれなきゃ精神病院行きだ、みんな精神病院行きになる。イリディズ？彼はボールを手にしていた……彼らがボールを取るのは、彼らが蹴りたいと思っているからに決まっている。それから、そこにやってきたロカテッリと話をしたら、彼は『僕が蹴る』と言ったんだ。 だから？ 蹴りたいならお前が蹴れよ、お前がPKキッカーなんだから…『俺が蹴る』って？ よし、行って『俺が蹴れって言っただろ』って伝えろ。全く普通のことだった… そうでなければ協同組合でも作ろうか… 誰がPKを蹴るべきか、また国民投票でもやるか…」。
スパレッティには彼なりの理由があり、理屈や序列の観点から見れば、その主張は筋が通っている。PKのキッカーはロカテッリであり、彼が蹴るのが正しいのだ。ここでは、サッスオーロ戦でのPKはイルディズが蹴るべきだったという主張を支持する人々の理由についても、挙げておきたい。 まず第一に、理屈や序列の観点からすればPKはロカテッリが蹴るべきだったというのは事実だが、スパレッティ自身もこれまでのキャリアを通じて、サッカーは単なる理屈だけではないことを教えてくれている。そこには感情や直感も存在するのだ。
そしておそらく、ユヴェントス対サッスオーロ戦の85分というその瞬間は、感情と直感に導かれた選択に値する場面だったのかもしれない。ロカテッリは直前にパスを2本ほどミスしており、そのうちの1つにはスタジアムの観客からも不満の声が上がっていた。一方、イルディズは素晴らしい試合を展開し、見事なゴールも決めていた。彼は自信に満ちており、チームを勝利へと導きたいと強く願っていたのだ。
これは、ユヴェントス対レッチェ戦でジョナサン・デイヴィッドが不運な主役となってしまった状況とは全く異なる。カナダ人選手は長い間ゴールを決めておらず、苦境に立たされていた。その夜、ロカテッリはキャプテンらしい利他的な気遣いを見せ、彼にPKを蹴る責任を譲ったのだ。ユヴェントス対サッスオーロの夜、イルディズが置かれていた心理状態は、レッチェ戦でのデイヴィッドとは全く異なっていた。
さらに、ここで話題にしている選手たちの絶対的な価値という問題もある。我々は以前より繰り返し述べてきたが、改めて強調する。ユヴェントスの背番号10は、常にチームの第一キッカーであり、フリーキックの第一選択肢であるべきだ。かつてのプラティニ、バッジョ、デル・ピエロがそうであったように。 もしそうでないなら、我々の見解では、それは問題だ。選手か、あるいは監督かのどちらかに。
ユヴェントス対サッスオーロ戦で、もう一つ首をかしげたくなる采配があった。それはテウン・クープマイナーズの起用に関するものだ。62分にケフレン・トゥラムと交代でピッチに入ったこのオランダ人選手は、当初、非常に前線、実質的にフォワードの位置に配置された。ゴールに背を向けるこのポジションは、彼自身が何度も「居心地が悪い」と語っていたものだ。 そして実際、彼はボールに触れることはなかった。その後、ヴラホヴィッチとミリクの投入に伴い、クープマイナーズは守備陣へと配置転換された。つまり、中盤以外のあらゆるポジションを回されたわけだ。6100万ユーロの移籍金で獲得した選手が、穴埋め役として戸惑う姿を見せるなんて、なんとも残念な結末である。
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