スパレッティ監督、PKキッカーとクープマイナーズについて「疑問の残る選択」

スパレッティには彼なりの理由があり、理屈や序列の観点から見れば、その主張は筋が通っている。PKのキッカーはロカテッリであり、彼が蹴るのが正しいのだ。ここでは、サッスオーロ戦でのPKはイルディズが蹴るべきだったという主張を支持する人々の理由についても、挙げておきたい。 まず第一に、理屈や序列の観点からすればPKはロカテッリが蹴るべきだったというのは事実だが、スパレッティ自身もこれまでのキャリアを通じて、サッカーは単なる理屈だけではないことを教えてくれている。そこには感情や直感も存在するのだ。





そしておそらく、ユヴェントス対サッスオーロ戦の85分というその瞬間は、感情と直感に導かれた選択に値する場面だったのかもしれない。ロカテッリは直前にパスを2本ほどミスしており、そのうちの1つにはスタジアムの観客からも不満の声が上がっていた。一方、イルディズは素晴らしい試合を展開し、見事なゴールも決めていた。彼は自信に満ちており、チームを勝利へと導きたいと強く願っていたのだ。





これは、ユヴェントス対レッチェ戦でジョナサン・デイヴィッドが不運な主役となってしまった状況とは全く異なる。カナダ人選手は長い間ゴールを決めておらず、苦境に立たされていた。その夜、ロカテッリはキャプテンらしい利他的な気遣いを見せ、彼にPKを蹴る責任を譲ったのだ。ユヴェントス対サッスオーロの夜、イルディズが置かれていた心理状態は、レッチェ戦でのデイヴィッドとは全く異なっていた。





さらに、ここで話題にしている選手たちの絶対的な価値という問題もある。我々は以前より繰り返し述べてきたが、改めて強調する。ユヴェントスの背番号10は、常にチームの第一キッカーであり、フリーキックの第一選択肢であるべきだ。かつてのプラティニ、バッジョ、デル・ピエロがそうであったように。 もしそうでないなら、我々の見解では、それは問題だ。選手か、あるいは監督かのどちらかに。



