見たことのないユベントス。ピッチ上で起きたことを指しているのではない。ユベントスのファンにとって残念なことに、ラツィオに敗れた試合のような一戦は近年にもあった。例えば、アタランタとフィオレンティーナに連敗し、チアゴ・モッタが監督の座を失ったときだ。だが、記憶する限り、日曜の夜遅くにアリアンツ・スタジアムで繰り広げられたような試合後の光景は見たことがない。これほど難しい局面で、レンタル移籍で加入し、トリノに来てまだ3カ月の選手（グリエルモ・ヴィカーリオ）が最初に記者会見に送り出された。キャプテン（グレイソン・ブレーメル）は一部のチームメートに公然と責任を押し付けた。デル・ピエロからブッフォン、キエッリーニ、ロカテッリに至る近年のユベントスのキャプテンたちなら、公の場で取ろうとは思わなかったであろう態度だ。そして監督（ルチアーノ・スパレッティ）はブレーメルを叱責した後、選手たちが自分についてきているのか、もはや確信が持てないと語った。
ユベントスらしくない出来事だ。少なくとも、勝っても負けてもピッチ内外で常に一枚岩だった「真のユベントス」らしくはない。例えば2015-16シーズン、敗戦によってユベントスが順位表の12位に沈んだ後、レッジョ・エミリアのロッカールームでブッフォンが口にした、責任感とクラブのアイデンティティを示す言葉を思い出す。その言葉が、スクデット獲得へとつながる驚異的な巻き返しのきっかけとなった。