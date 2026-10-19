昨日のユヴェントスが見せた姿には、あきれるばかりだった。ピッチ内でもピッチ外でも、それぞれがばらばらに行動し、考えもなく、「私たち」より先に「自分」を優先していた。現在のユヴェントスの多くの選手や監督にとっては、目新しいことではないのかもしれない。チームはここ数カ月、そしてここ数年で何度も危機を経験してきたからだ。だが、現在のユヴェントス首脳陣にとっては、今回がこの種の初めての試練となる。





とりわけジョヴァンニ・カルネヴァーリにとって、そしてフレデリック・マッサーラにとっても、ユヴェントス入りしてから初めての深刻な危機だ。カルネヴァーリにとっては、早くも重要な試金石となる。一部の選手、そしておそらく監督もユヴェントスにふさわしくないことを示しつつあるなか、カルネヴァーリはユヴェントスにふさわしい人物なのか。今日、それを証明する最初の機会が訪れる。選手とチームによる対外的な発信のあり方を見直し、何より監督について最終的な決断を下すことだ。カルネヴァーリが選んだわけではない監督であり、就任した時には2年間の契約延長を結んだばかりだった。シーズンはまだ長いが、すでに収拾がつかなくなりつつある。ユヴェントスは、もはやチームがついてきていないかもしれない監督とともに、シーズンを続けていけるのか。解決策と決断が急がれる。手遅れになる前に、そして2年連続でチャンピオンズリーグ出場権を逃すという事態が現実となり、競技面でも経済面でも深刻な結果を招く前に、だ。





カルネヴァーリに残された選択肢は2つだ。遠回しに言う必要はない。監督を交代させるか、徹底して擁護するか。スパレッティがほのめかすように、ロッカールームが別の方向に進もうとしているかもしれないとしても、だ。