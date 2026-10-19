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ライブ
Juventus Inside Spalletti Carnevali 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

スパレッティも選手たちも「ユベントスにふさわしい」とは言えない。カルネヴァリは直ちに介入を

ユヴェントス
特集＆コラム
Opinion
ルチアーノ・スパレッティ
ブレーメル

ユヴェントスがラツィオに0-3で敗れ、試合後のユヴェントス陣営は言葉を失うような状況に。カルネヴァーリは、思い切った決断を下す時だと考えている。

見たことのないユベントス。ピッチ上で起きたことを指しているのではない。ユベントスのファンにとって残念なことに、ラツィオに敗れた試合のような一戦は近年にもあった。例えば、アタランタとフィオレンティーナに連敗し、チアゴ・モッタが監督の座を失ったときだ。だが、記憶する限り、日曜の夜遅くにアリアンツ・スタジアムで繰り広げられたような試合後の光景は見たことがない。これほど難しい局面で、レンタル移籍で加入し、トリノに来てまだ3カ月の選手（グリエルモ・ヴィカーリオ）が最初に記者会見に送り出された。キャプテン（グレイソン・ブレーメル）は一部のチームメートに公然と責任を押し付けた。デル・ピエロからブッフォン、キエッリーニ、ロカテッリに至る近年のユベントスのキャプテンたちなら、公の場で取ろうとは思わなかったであろう態度だ。そして監督（ルチアーノ・スパレッティ）はブレーメルを叱責した後、選手たちが自分についてきているのか、もはや確信が持てないと語った。


ユベントスらしくない出来事だ。少なくとも、勝っても負けてもピッチ内外で常に一枚岩だった「真のユベントス」らしくはない。例えば2015-16シーズン、敗戦によってユベントスが順位表の12位に沈んだ後、レッジョ・エミリアのロッカールームでブッフォンが口にした、責任感とクラブのアイデンティティを示す言葉を思い出す。その言葉が、スクデット獲得へとつながる驚異的な巻き返しのきっかけとなった。

  • カルネヴァーリ、ユベントスにふさわしいことを証明せよ

    昨日のユヴェントスが見せた姿には、あきれるばかりだった。ピッチ内でもピッチ外でも、それぞれがばらばらに行動し、考えもなく、「私たち」より先に「自分」を優先していた。現在のユヴェントスの多くの選手や監督にとっては、目新しいことではないのかもしれない。チームはここ数カ月、そしてここ数年で何度も危機を経験してきたからだ。だが、現在のユヴェントス首脳陣にとっては、今回がこの種の初めての試練となる。


    とりわけジョヴァンニ・カルネヴァーリにとって、そしてフレデリック・マッサーラにとっても、ユヴェントス入りしてから初めての深刻な危機だカルネヴァーリにとっては、早くも重要な試金石となる。一部の選手、そしておそらく監督もユヴェントスにふさわしくないことを示しつつあるなか、カルネヴァーリはユヴェントスにふさわしい人物なのか。今日、それを証明する最初の機会が訪れる。選手とチームによる対外的な発信のあり方を見直し、何より監督について最終的な決断を下すことだ。カルネヴァーリが選んだわけではない監督であり、就任した時には2年間の契約延長を結んだばかりだった。シーズンはまだ長いが、すでに収拾がつかなくなりつつある。ユヴェントスは、もはやチームがついてきていないかもしれない監督とともに、シーズンを続けていけるのか。解決策と決断が急がれる。手遅れになる前に、そして2年連続でチャンピオンズリーグ出場権を逃すという事態が現実となり、競技面でも経済面でも深刻な結果を招く前に、だ。


    カルネヴァーリに残された選択肢は2つだ。遠回しに言う必要はない。監督を交代させるか、徹底して擁護するか。スパレッティがほのめかすように、ロッカールームが別の方向に進もうとしているかもしれないとしても、だ。

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