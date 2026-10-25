見応えのある試合はほかにある。素晴らしいパフォーマンスについても同じだ。だが、スパレッティはこれで構わない。なぜなら、危機を振り払う勝利は、たとえ出来栄えを審査する審査員団から賞を受けられたとしても、それより常に価値があるからだ。そして、戦術的な布陣についても重要な示唆がある。スパレッティが助言を好まないというのは控えめな言い方だが、2トップのほうが、2人のウイングを置く形よりもユヴェントスにとって実戦的だ。ウイングを置く形は、ユルディズが戻ってきたときに再び採用してもいいかもしれない。
スパレッティにとって、内容は良くなかったが、危機を振り払う勝ち点3。ユヴェントスはまだ立ち直っておらず、士気の面でも回復途上にある。
チーム全体とそのパフォーマンスについて述べたところで、個々の選手にも少し触れよう。試合の流れに乗る前に、ビカーリオは開始数秒で肝を冷やす場面を自ら招いた。クリアをミスしたのだ。それで目が覚めたが、前半のレッチェは、穏やかな夜を過ごすためのカモミールティーのような相手だった。後半は仕事が増え、重圧も増した。ようやく3バックで臨んだ守備陣では、ガッティが素晴らしいプレーを見せた。ほかの2人はそこまで良くなかった。ブレーメルは守備陣を統率するにとどまり、ルクミは対応に徹した。
中盤に5人を配した判断も適切だった。カルルとカンビアーゾは両サイドでともに献身的にプレーしたが、精度を欠いた。中央の3人では、コープマイネルスが引き続き緩やかな復調の兆しを見せた。その復調をすでに確かなものとしているドウグラス・ルイス は、ゴールというふさわしい喜びも味わった。マッケニーも同様だ。ゴールを含めて振り返れば、後半には持ち前の多才さを生かして右サイドで躍動し、スパレッティの信頼を決して裏切らなかった。
前線の2人については簡潔に触れよう。目立った活躍はできず、味方へのパスもかなりの数をミスしたうえ、不注意なオフサイドも何度かあった。 それでも「1人より2人の方がいい」。かつての広告の文句の通りだ。 コロ・ムアニはよく走り、ヴォルテマーデも同様だった。決して見る者を魅了したとは言えない攻撃陣に、2人はフィジカル面で厚みをもたらした。だからこそ、最初から2トップで臨み、必要なら1時間が経過してからボガのようなカウンター向きの選手を生かす方がいい。この示唆は明確だ。
結局、スパレッティは内容の良さよりも価値のある勝ち点3を手にした。チームはまだ立ち直っておらず、精神面でも回復途上に見える。それでも、レンヌとの引き分けとレッチェでの勝利は、1週間前にラツィオ戦で浮き彫りになったユヴェントスの不調を癒やす薬になる。敵地レッチェでの2-0の勝利を、過度に称賛する必要はないかもしれない。だが、軽視すべきでもない。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。