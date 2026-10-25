チーム全体とそのパフォーマンスについて述べたところで、個々の選手にも少し触れよう。試合の流れに乗る前に、ビカーリオは開始数秒で肝を冷やす場面を自ら招いた。クリアをミスしたのだ。それで目が覚めたが、前半のレッチェは、穏やかな夜を過ごすためのカモミールティーのような相手だった。後半は仕事が増え、重圧も増した。ようやく3バックで臨んだ守備陣では、ガッティが素晴らしいプレーを見せた。ほかの2人はそこまで良くなかった。ブレーメルは守備陣を統率するにとどまり、ルクミは対応に徹した。