シーズン終了まであと数ヶ月となり、各クラブは移籍市場に向けた戦略の策定を始めている。ターゲットに定めた選手たちとの最初の接触が行われ、他クラブに先んじて動き、競争に先手を打つことを目指している。 ユヴェントスは来シーズンに向けて補強候補を探しているが、同時に内部にも目を向けており、ネクスト・ジェンから発掘できる才能がないか見極めようとしている。ルチアーノ・スパレッティが注目している選手の一人が、ブランビッラ率いるチームに所属する2005年生まれの左サイドバック、ダヴィド・プツカだ。彼は来シーズン、トップチームの戦力となる可能性がある。
Spalletti Juventus
翻訳者：
スパレッティが注目するユヴェントスのカンビアソの控え、デビッド・プツカとは誰か
サイドのボマー
得点への嗜好を持つウイング：セリエCグループBでの約30試合の出場で8得点を挙げ、さらにチームメイトへの4アシストも記録している。その得点力により、現在ユヴェントス・ネクストジェンの得点王となっている。ストライカーであるだけでなくPKキッカーでもあり、得点の半分はPKによるものだ。 1月には3つのグループ全体で最優秀選手賞を受賞。主な長所はスピードとスペースへの切り込みだ。守備的ウイングであり、必要に応じてサイド全体をカバーできる。ユヴェントスとの契約は2027年に満了予定で、今シーズンの残り数ヶ月間、スパレッティ監督による評価を経て、クラブ幹部と共に今後の去就について検討されることになる。
左派の市場はどのように変化しているか
この選手の特徴はアンドレア・カンビアソに似ており、2026/27シーズンにはトップチームで彼の後継者となる可能性も否定できない。現在そのポジションはフィリップ・コスティッチが務めているが、このセルビア人ウイングの契約は満了間近であり、現時点では契約更新に向けた代理人側との接触は予定されていない。 最も可能性の高いシナリオは、同選手がフリー移籍で退団することだ。そうなれば、クラブ首脳陣は後継者の確保に向けて動き出さなければならない。すでにいくつかの名前が検討段階にあり、移籍市場での獲得候補リストに挙がっていることは間違いないが、ダヴィド・プツカがユヴェントスの今夏のサプライズとなる可能性もある。
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