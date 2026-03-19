スパレッティが注目するユヴェントスのカンビアソの控え、デビッド・プツカとは誰か

この選手の特徴はアンドレア・カンビアソに似ており、2026/27シーズンにはトップチームで彼の後継者となる可能性も否定できない。現在そのポジションはフィリップ・コスティッチが務めているが、このセルビア人ウイングの契約は満了間近であり、現時点では契約更新に向けた代理人側との接触は予定されていない。 最も可能性の高いシナリオは、同選手がフリー移籍で退団することだ。そうなれば、クラブ首脳陣は後継者の確保に向けて動き出さなければならない。すでにいくつかの名前が検討段階にあり、移籍市場での獲得候補リストに挙がっていることは間違いないが、ダヴィド・プツカがユヴェントスの今夏のサプライズとなる可能性もある。