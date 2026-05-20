イリカリ氏は、チャンピオンシップの混乱を収める最善の策はタイガースを直接トップリーグへ昇格させることだと語る。サウサンプトンはスパイ行為で出場停止となり、EFLは準決勝で敗れたミドルズブラを決勝に進めた。だがイリカリ氏は、当初の決勝進出者であるハルが代替チームと戦う必要はないと主張する。

トルコ人オーナーのイリカリ氏は『アシスト・アナリズ』の取材に、法務チームの見解をこう説明した。「通常、決勝は2チームが進出し、1チームが失格すればもう1チームが昇格する。弁護士は我々が直接プレミアリーグへ昇格すべきだと考えるが、現在検討中で確定ではない。少々厄介だ。」