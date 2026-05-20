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スパイ疑惑でサウサンプトンが出場停止となったことを受け、ハル・シティのオーナーはミドルズブラとのプレーオフ決勝ではなくプレミアリーグへの直接昇格を要求している。
自動昇格に向けた法的措置
イリカリ氏は、チャンピオンシップの混乱を収める最善の策はタイガースを直接トップリーグへ昇格させることだと語る。サウサンプトンはスパイ行為で出場停止となり、EFLは準決勝で敗れたミドルズブラを決勝に進めた。だがイリカリ氏は、当初の決勝進出者であるハルが代替チームと戦う必要はないと主張する。
トルコ人オーナーのイリカリ氏は『アシスト・アナリズ』の取材に、法務チームの見解をこう説明した。「通常、決勝は2チームが進出し、1チームが失格すればもう1チームが昇格する。弁護士は我々が直接プレミアリーグへ昇格すべきだと考えるが、現在検討中で確定ではない。少々厄介だ。」
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スパイゲート判決後の混乱
サウサンプトンは準決勝前にミドルズブラの練習をインターンに視察させた。規定違反は認めたが、処分が重すぎると異議を申し立てた。CEOのフィル・パーソンズ氏は、プレーオフ除外と将来的な勝ち点減点という決定に対し、クラブが上訴したことを確認した。
この混乱でハル・シティは戦術準備が狂った。1週間以上かけて対策を立てていたが、ウェンブリー決勝を目前に控えて対戦相手が変更になった。イリカリ氏はこれを不公平と主張し、自動昇格枠を与えるべきだと主張している。
ウェンブリーでの準備作業への支障
イリカリ氏は、世界屈指の試合に向けた準備が直前での対戦相手変更で大きく狂ったと率直に語った。サウサンプトン戦向けだった戦術をミドルズブラ戦へ急きょ切り替えるため、コーチ陣にはほとんど時間が残されていない。タイガースのオーナーは、セインツの控訴判断を待つ間の運営の混乱も強調した。
「10日間サウサンプトン戦を想定し、計画や分析を進めてきた。しかし決勝まであとわずかになって相手が変更された。明日はオフで、木曜日が最後の練習だ。たった1回の練習で新しい相手に備えなければならない」とイリカリは語った。
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過去の不祥事との比較
ハルが昇格を争う中、サウサンプトンは「処分が重すぎる」と主張し続けている。2019年のリーズ事件など過去のスカウトトラブルは罰金だけで済んだと指摘し、2億ポンド超の価値がある試合機会を奪われたのは前例がないほど厳しいと訴える。
一方、ハル・シティは「真の被害者」と主張し、急きょミドルズブラと「ラッキー・ルーザー」戦を行ったことでプレーオフの公平性が損なわれたと訴える。決勝は5月23日のままだが、双方の法的異議でプレミアリーグへの道は混迷を深めている。