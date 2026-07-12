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FBL-WC-2026-MATCH99-NOR-ENGAFP
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

スパイダーカム映像が決定的。ベリンガムの先制点はケーブルへの接触から生まれ、ノルウェーが抗議。

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ノルウェー対イングランド戦（1-2）は極めて稀なケースであり、おそらく二度と起こらないだろう

ワールドカップ準々決勝ノルウェー対イングランド1-2）の後半終了間際物議を醸す場面があった。ロスタイムにベリンガムが決めた同点弾（1-1）は、極めて珍しい状況から生まれた。ノルウェーGKナイランドがクリアしたボールが、ピッチ上空のスパイダーカムのケーブルに当たったのだ。


コースが変わったボールをゴードンが左サイドで拾い、中央のベリンガムへパス。ベリンガムはDF2人をかわし、ナイランドの守るゴールへ鋭いシュートを決めて同点とした。


  • センサーが衝撃を検知しない

    ナイランドらノルウェー代表は、ボールがケーブルに当たったと主審に直ちに抗議した。しかし判定は覆らず、ゴールが認められた。


    規則では、ボールがスパイダーカムケーブルなどの外部物体に触れた場合、プレーは中断されるはずだった。しかしFIFAは、ボール内センサーが接触を検知しなかったと説明した。 証拠がないためターピン主審もVARも介入せず、試合は続行。イングランドの同点弾が生まれた。この珍事を受け、テクノロジー活用や稀有な状況への対応を巡る議論が再燃しそうだ。


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