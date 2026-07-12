スパイダーカム映像が決定的。ベリンガムの先制点はケーブルへの接触から生まれ、ノルウェーが抗議。

ワールドカップ準々決勝ノルウェー対イングランド（1-2）の後半終了間際、物議を醸す場面があった。ロスタイムにベリンガムが決めた同点弾（1-1）は、極めて珍しい状況から生まれた。ノルウェーGKナイランドがクリアしたボールが、ピッチ上空のスパイダーカムのケーブルに当たったのだ。





コースが変わったボールをゴードンが左サイドで拾い、中央のベリンガムへパス。ベリンガムはDF2人をかわし、ナイランドの守るゴールへ鋭いシュートを決めて同点とした。



