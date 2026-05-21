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「スパイゲート」騒動が続く中、サウサンプトンのプレーオフ出場権剥奪を受け、ミルウォールとレックサムが提訴を検討
チャンピオンシップで法的な騒動が起きそうだ
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プレーオフ全試合のやり直しを求める声
この騒動を受け、各クラブの著名な関係者がEFLの対応に不満を表明している。レックサムのFWジョシュ・ウィンダスは、サウサンプトンの減点で6位圏外になったチームも含め、昇格トーナメントをやり直すべきだと主張している。
困惑した様子でSNSにこう投稿した。「サウサンプトンの件は、今までで最もおかしな話だ。なぜ他の4チームを加えてプレーオフをやり直さないんだ？ ミドルズブラ対ハルが準決勝になっていただろうに。理解できない。」
ハル・シティの自動昇格への望み
ミルウォールとレックサムが補償金を巡って対立する中、ハル・シティのオーナー、アクン・イリカリ氏は「決勝を戦う必要はない」と一歩踏み込んだ主張をしている。イリカリ氏は「通常、2チームが決勝に進み、1チームが失格すれば、もう1チームがプレミアリーグに昇格すべきだ。現在、弁護士が検討中であり、確約はできないが、状況は混乱している」と語った。 現時点では断定できない。少々厄介な状況だ」
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経営陣の不透明感と選手たちの落胆
サウサンプトンは昇格禁止と来季勝ち点4減の処分を受け、チーム内は絶望に包まれている。選手とトンダ・エッカート監督の関係は決裂寸前で、多くの選手がシーズンをかけて積み上げてきた努力が「スパイゲート」で台無しになったと語る。MFレオ・シエンツァは「もっと良い結果に値するファンにとって胸が張り裂けるようだ」と語った。
FAは関与した個人を独自に調査し、追加の出場停止や告発につながる可能性もある。ミルウォールとレックサムによる法的手段の脅威がウェンブリーに迫る中、チャンピオンシップは内戦状態に陥っている。2億ポンドの賞金が懸かり、昇格争いはピッチだけでなく法廷でも行われている。