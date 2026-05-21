この騒動を受け、各クラブの著名な関係者がEFLの対応に不満を表明している。レックサムのFWジョシュ・ウィンダスは、サウサンプトンの減点で6位圏外になったチームも含め、昇格トーナメントをやり直すべきだと主張している。

困惑した様子でSNSにこう投稿した。「サウサンプトンの件は、今までで最もおかしな話だ。なぜ他の4チームを加えてプレーオフをやり直さないんだ？ ミドルズブラ対ハルが準決勝になっていただろうに。理解できない。」



