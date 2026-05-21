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Muhammad Zaki

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「スパイゲート」騒動が続く中、サウサンプトンのプレーオフ出場権剥奪を受け、ミルウォールとレックサムが提訴を検討

サウサンプトン
レクサム
EFL チャンピオンシップ
ミルウォール
ハル・シティ

サウサンプトンのチャンピオンシップ・プレーオフ決勝除外余波が拡大し、ライバルクラブが法的措置を検討している。イングランド2部を混乱させた「スパイゲート」スキャンダルを受け、ミルウォールとレックサムが損害賠償請求の可能性を模索していると報じられている。

  • チャンピオンシップで法的な騒動が起きそうだ

    「スパイゲート」騒動が新たな展開を迎えた。サウサンプトンはチャンピオンシップ・プレーオフ決勝から除外され、ミルウォールとレックサムが法的措置を検討している。両クラブは『ガーディアンの報道通り、損害賠償を求める十分な根拠があると判断するため、独立懲戒委員会の書面説明を待っている。

    発端は、準決勝を前にミドルズブラへのスパイ行為を認めたサウサンプトンのプレーオフ追放決定だ。ミドルズブラはウェンブリーでのハル・シティ戦に復帰したが、他のクラブはシーズンの公正性が損なわれたと主張している。



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    プレーオフ全試合のやり直しを求める声

    この騒動を受け、各クラブの著名な関係者がEFLの対応に不満を表明している。レックサムのFWジョシュ・ウィンダスは、サウサンプトンの減点で6位圏外になったチームも含め、昇格トーナメントをやり直すべきだと主張している。

    困惑した様子でSNSにこう投稿した。「サウサンプトンの件は、今までで最もおかしな話だ。なぜ他の4チームを加えてプレーオフをやり直さないんだ？ ミドルズブラ対ハルが準決勝になっていただろうに。理解できない。」


  • ハル・シティの自動昇格への望み

    ミルウォールとレックサムが補償金を巡って対立する中、ハル・シティのオーナー、アクン・イリカリ氏は「決勝を戦う必要はない」と一歩踏み込んだ主張をしている。イリカリ氏は「通常、2チームが決勝に進み、1チームが失格すれば、もう1チームがプレミアリーグに昇格すべきだ。現在、弁護士が検討中であり、確約はできないが、状況は混乱している」と語った。 現時点では断定できない。少々厄介な状況だ」


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    経営陣の不透明感と選手たちの落胆

    サウサンプトンは昇格禁止と来季勝ち点4減の処分を受け、チーム内は絶望に包まれている。選手とトンダ・エッカート監督の関係は決裂寸前で、多くの選手がシーズンをかけて積み上げてきた努力が「スパイゲート」で台無しになったと語る。MFレオ・シエンツァは「もっと良い結果に値するファンにとって胸が張り裂けるようだ」と語った。

    FAは関与した個人を独自に調査し、追加の出場停止や告発につながる可能性もある。ミルウォールとレックサムによる法的手段の脅威がウェンブリーに迫る中、チャンピオンシップは内戦状態に陥っている。2億ポンドの賞金が懸かり、昇格争いはピッチだけでなく法廷でも行われている。