水曜日の発表を受け、オーナーのドラガン・ショラク氏はEFLを批判する一方で、自クラブの監督を強く擁護し、次のように述べた。「独立パネルが判断を下し、結論が出たことをうれしく思う。われわれはすでに十分に苦しんできたし、パネルがその点を認識してくれたことに感謝している。この件から監督は学んだと確信しており、執行猶予付きの処分によって彼は引き続きその役割を担うことができる。私はトンダが欧州で最も刺激的な若手指揮官の一人だと固く信じており、この気を散らす要素が取り除かれた今、彼がチームを成功したシーズンへ導けると確信している。これまで以上に彼らの力を必要としていた時期に、われわれを支え、チームに多大な後押しをしてくれたファンに感謝したい。FAの手続きは前向きな経験だった。トンダにはパネルに対して率直かつ正直に話す機会が与えられ、パネルは彼が単に判断を誤った善良な人物であることを理解することができた。EFLの手続きについては同じことは言えず、その後の彼らのわれわれに対する扱い方は忘れることはない。しかし今は、私がこのクラブにとって素晴らしい未来になると信じているものに目を向ける時だ。」