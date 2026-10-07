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「スパイゲート」スキャンダルの調査を受け、サウサンプトンのヘッドコーチ、トンダ・エッカートに6週間の出場停止処分。ただし執行猶予付き。
エカートに対するFAの裁定
『The Athletic』によると、エッカートは即時のタッチライン立ち入り禁止処分を科されず、6週間の出場停止処分は2027-28シーズン終了まで執行猶予となる。
また、フットボール・アソシエーション（FA）は7月、試合の名誉を傷つけたとして同監督を訴追した後、2万8000ポンドの罰金も科した。FAは、エッカートが他クラブのトレーニングセッション視察に関する規則を破った場合、この執行猶予付き処分が発動すると確認した。これによりエッカートは、日曜日にセント・メリーズ・スタジアムで行われるポーツマス戦で、サウサンプトンを指揮することが可能となった。
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サウサンプトンに深刻な影響か
FAの決定は、これに先立ってイングランド・フットボールリーグが科した厳罰に続くものだ。サウサンプトンはミドルズブラ、オックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウンをスパイしていたことを認めた後、昨季のチャンピオンシップ・プレーオフから除外された。
独立委員会は、エッカートが対戦相手を偵察するための「作為的かつ断固とした計画」を主導したと認定した。この除外処分に加え、サウサンプトンには今季の勝ち点4剥奪処分も科されている。5月にミドルズブラのトレーニングセッションを録画していたところを見つかったアナリスト・インターンのウィル・ソルトは、その後サウサンプトンからアカデミーの常勤職を提示されている。
ソラクがその決定に反応
水曜日の発表を受け、オーナーのドラガン・ショラク氏はEFLを批判する一方で、自クラブの監督を強く擁護し、次のように述べた。「独立パネルが判断を下し、結論が出たことをうれしく思う。われわれはすでに十分に苦しんできたし、パネルがその点を認識してくれたことに感謝している。この件から監督は学んだと確信しており、執行猶予付きの処分によって彼は引き続きその役割を担うことができる。私はトンダが欧州で最も刺激的な若手指揮官の一人だと固く信じており、この気を散らす要素が取り除かれた今、彼がチームを成功したシーズンへ導けると確信している。これまで以上に彼らの力を必要としていた時期に、われわれを支え、チームに多大な後押しをしてくれたファンに感謝したい。FAの手続きは前向きな経験だった。トンダにはパネルに対して率直かつ正直に話す機会が与えられ、パネルは彼が単に判断を誤った善良な人物であることを理解することができた。EFLの手続きについては同じことは言えず、その後の彼らのわれわれに対する扱い方は忘れることはない。しかし今は、私がこのクラブにとって素晴らしい未来になると信じているものに目を向ける時だ。」
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スパイゲートを乗り越えて
エッカートは今後、順位表での巻き返しと、現在サウサンプトンを13位にとどめている勝ち点4の剥奪処分の覆しに集中しなければならない。2028年まで執行猶予付きの出場停止処分を抱える中、エッカートは今後さらに違反があれば、即座にベンチ入りできなくなることを理解している。サウサンプトンは今週日曜、ポーツマス戦で重要な勝利を挙げ、この騒動に決定的に終止符を打つことを目指す。
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