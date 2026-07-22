「スパイゲート」スキャンダルで、サウサンプトンのトンダ・エケット監督がFA規則3件違反の告発を受けた。

監督への制裁が迫る中、サウサンプトンは連帯を強調した。クラブは公式声明で「サウサンプトンFCとトップチームヘッドコーチのトンダ・エケットは、規則E3.1違反でFAから告発されたことを認識している。今後もFAに全面協力する。

我々の焦点は2026-27シーズンに向けた準備にあります。プレミアリーグ復帰という目標に向かって、クラブはトンダおよびスタッフを全面的に支援します。

「手続きが進行中の間はこれ以上のコメントは差し控えますが、状況が許す限り速やかにサポーターの皆様に最新情報をお伝えします。」

この声明は、スキャンダル発覚直後にエッカート氏への支援を約束したクラブオーナー、ドラガン・ソラック氏のコメントに続くものです。ソラック氏はエッカート氏を「極めて才能ある監督」と評価し、過ちを正す再起の機会を与えるべきだと語っていました。