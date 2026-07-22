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「スパイゲート」スキャンダルで、サウサンプトンのトンダ・エケット監督がFA規則3件違反の告発を受けた。
スパイ疑惑の調査を受け、FAが措置を講じる
イングランドサッカー協会（FA）は、前シーズンにオックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウン、ミドルズブラとの試合でサウサンプトンが秘密裏に相手練習を撮影していたとする調査結果を発表した。クラブは分析インターンを動員し、エッカート氏も行為を承認したと認めた。
エッカート氏には告発への反論期間として7日間の猶予があるが、talkSPORTによると異議を唱える可能性は低い。この騒動は5月、セインツがチャンピオンシップのプレーオフ出場権を剥奪された件に続く新たな低迷点だ。クラブはピッチではミドルズブラを2勝1敗で上回ったものの、EFL懲戒委員会の介入により決勝の座を譲った。
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サウサンプトンが監督への全面支持を表明
監督への制裁が迫る中、サウサンプトンは連帯を強調した。クラブは公式声明で「サウサンプトンFCとトップチームヘッドコーチのトンダ・エケットは、規則E3.1違反でFAから告発されたことを認識している。今後もFAに全面協力する。
我々の焦点は2026-27シーズンに向けた準備にあります。プレミアリーグ復帰という目標に向かって、クラブはトンダおよびスタッフを全面的に支援します。
「手続きが進行中の間はこれ以上のコメントは差し控えますが、状況が許す限り速やかにサポーターの皆様に最新情報をお伝えします。」
この声明は、スキャンダル発覚直後にエッカート氏への支援を約束したクラブオーナー、ドラガン・ソラック氏のコメントに続くものです。ソラック氏はエッカート氏を「極めて才能ある監督」と評価し、過ちを正す再起の機会を与えるべきだと語っていました。
スパイゲート作戦の詳細
調査の結果、組織的な情報収集が行われていたことが判明し、委員会は若手スタッフに偵察を強要した点を強く批判した。この不正は、インターンのウィリアム・ソルトがリバーサイド・スタジアムでミドルズブラの試合を撮影していたところを発見されたことで発覚した。その後、同クラブがオックスフォード・ユナイテッドの戦術やミドルズブラのMFヘイデン・ハックニーのコンディションも監視していたことが明らかになった。エッカート氏は、この件による損害と混乱について謝罪した。
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厳しいシーズンに備えて体制を整える
8月16日のワトフォード戦でチャンピオンシップが開幕するサウサンプトンにとって、今回の告発のタイミングは好ましくない。除名処分でプレミアリーグ昇格を逃した「セインツ」は、開幕から4ポイントのハンデを負う。クラブは依然としてエッカートを軸に据え、彼の契約は2026-27シーズンまで有効だ。
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