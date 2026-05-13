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「スパイゲート」スキャンダルで、サウサンプトンに6ポイント減点の可能性。
EFL、プレミアリーグ残留を決めたサウサンプトンに挑む
英紙『タイムズ』によると、ミドルズブラがスパイ行為の疑いで正式に申し立てたため、サウサンプトンはEFL規則第127条（試合の72時間以内の相手練習視察を禁止）違反で告発された。 サウサンプトンは火曜日の延長戦の末、合計2-1で決勝進出を決め、5月22日にハル・シティとプレミアリーグ昇格をかけて対戦する。EFLは決勝前に処分を決定する方針で、クラブには重い罰則が科される可能性がある。
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FA、ハーウッド＝ベリスへの差別調査を終了
今週、セント・メアリーズには「スパイゲート」スキャンダル以外にも危機が漂っていた。火曜日の熱戦中、サウサンプトンの主将テイラー・ハーウッド＝ベリスがミドルズブラDFルーク・エイリングの吃音について差別的発言をしたとされ、イングランドサッカー協会（FA）がアンドルー・マドリー主審の報告書を精査していた。 しかし、アイリングが追及しない意向を示したため、FAは水曜日に調査を終了した。この結果、24歳のDFへの処分は回避され、サウサンプトンはウェンブリー遠征を前に一つの懸案を解消した。
過去の例から大幅減点が予想される。
懲戒委員会は、2024年にカナダ女子オリンピック代表チームに科された競技上の処分を先例として検討する方針だ。 カナダはニュージーランドをドローンで監視したとしてFIFAから6ポイント減点された。カナダ側は「2019年にリーズ・ユナイテッドが20万ポンドの罰金」「リヴァプールがマンチェスター・シティと100万ポンドで和解し処分免れた」例を挙げ、処分が重すぎると主張したが、上訴は却下された。
しかしEFLの規則はその後厳格化されており、サウサンプトンは来季大幅な減点を受ける可能性がある。CASも「減点は違反に比して不均衡ではない」と結論づけている。 最高水準の誠実性が要求され、それが欠如した場合には強力かつ時に過酷な制裁が科される。」
一方、ミドルズブラは木曜午前中に全チーム会議を開くよう指示した。
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プレーオフ決勝進出チームの次は？
サウサンプトンは独立審査委員会の迅速な判断を待っている。今後数日は極めて重要だ。ミドルズブラがスパイ行為の新たな証人を用意していると報じられる中、サウサンプトンはプレミアリーグ昇格をかけたハル・シティとのウェンブリー決勝を前に、勝ち点減点を避けるため必死に反論する。