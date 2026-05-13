「スパイゲート」スキャンダルで、サウサンプトンに6ポイント減点の可能性。

懲戒委員会は、2024年にカナダ女子オリンピック代表チームに科された競技上の処分を先例として検討する方針だ。 カナダはニュージーランドをドローンで監視したとしてFIFAから6ポイント減点された。カナダ側は「2019年にリーズ・ユナイテッドが20万ポンドの罰金」「リヴァプールがマンチェスター・シティと100万ポンドで和解し処分免れた」例を挙げ、処分が重すぎると主張したが、上訴は却下された。

しかしEFLの規則はその後厳格化されており、サウサンプトンは来季大幅な減点を受ける可能性がある。CASも「減点は違反に比して不均衡ではない」と結論づけている。 最高水準の誠実性が要求され、それが欠如した場合には強力かつ時に過酷な制裁が科される。」

一方、ミドルズブラは木曜午前中に全チーム会議を開くよう指示した。