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「スパイゲート」でサウサンプトンはチャンピオンシップ・プレーオフ決勝から排除され、勝ち点4も剥奪。ミドルズブラがプレミアリーグ昇格再挑戦権を得た。
EFLによる前例のない懲戒処分
イングランド・フットボール・リーグ（EFL）は、サウサンプトンを昇格プレーオフから即座に除外し、準決勝勝利も無効とした。 サウサンプトンはミドルズブラを下し、ハル・シティとのウェンブリー決勝進出を決めていた。しかし独立懲戒委員会は、同クラブが対戦相手の練習を無断撮影するなどEFL規定に違反したとして除名を決定した。 この結果、ミドルズブラがサウサンプトンの出場権を引き継ぎ、サウサンプトンには2026-27シーズン用の4ポイント減点と公式戒告が科された。違反は5月8日に発覚し、その後2025-26シーズンのオックスフォード・ユナイテッド、イプスウィッチ・タウン、ミドルズブラ戦でも確認された。
ミドルズブラ、ウェンブリーで逆転の望みをつなぐ
制裁により今シーズンのクライマックスは一変し、ミドルズブラに昇格へ再挑戦の機会が生まれた。チームはウェンブリー遠征へ。EFLは公式決定で以下のように影響を説明した。 「本日、ミドルズブラは2026年プレーオフ出場権を回復し、ハル・シティとの決勝へ進みます。決勝は5月23日（土）に開催され、キックオフ時刻は追って発表されます。」この決定は、チームにとってトップリーグ復帰の絶好機となる。
ミドルズブラ、スポーツの公正性に関する裁定を歓迎
この裁定の経済効果は計り知れない。チャンピオンシッププレーオフ決勝の経済効果は少なくとも1億3500万ポンド（約1億8100万ドル）と推定される。EFLの発表を受け、ミドルズブラはX（旧Twitter）で公式声明を発表し、裁定に満足すると表明した。「ミドルズブラ・フットボール・クラブは、本日の懲戒委員会による審理の結果を歓迎する。 これはサッカー界の未来に公正さと行動規範の重要性を示す明確なメッセージになると確信しています」とクラブは表明した。 また、「クラブとしては、土曜日にウェンブリーで行われるハル・シティ戦に集中しています。サポーター向けのチケット情報はまもなく公開します」と続けた。
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プレーオフ決勝進出チームの次は？
サウサンプトンは委員会の厳しいた決定に異議を申し立てる権利があり、関係者は5月20日（水）までに法的措置を含む対応を進めている。その結果を踏まえ、EFLは土曜日のウェンブリーでのミドルズブラ対ハル・シティ戦について改めて公式発表を行う。