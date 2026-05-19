この裁定の経済効果は計り知れない。チャンピオンシッププレーオフ決勝の経済効果は少なくとも1億3500万ポンド（約1億8100万ドル）と推定される。EFLの発表を受け、ミドルズブラはX（旧Twitter）で公式声明を発表し、裁定に満足すると表明した。「ミドルズブラ・フットボール・クラブは、本日の懲戒委員会による審理の結果を歓迎する。 これはサッカー界の未来に公正さと行動規範の重要性を示す明確なメッセージになると確信しています」とクラブは表明した。 また、「クラブとしては、土曜日にウェンブリーで行われるハル・シティ戦に集中しています。サポーター向けのチケット情報はまもなく公開します」と続けた。



