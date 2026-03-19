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スパイの正体が判明！チェルシー、チャンピオンズリーグのPSG戦敗北前にチーム情報を漏洩させた犯人の身元を突き止める
内部調査により原因が特定された
これらのリーク情報はすべて正確であることが判明し、パリ・サンジェルマン（PSG）に合計スコアで5-2の大敗を喫した試合と時期を同じくしていた。チェルシーはパリでのアウェイ戦で5-2で敗れた後、スタンフォード・ブリッジでのホーム戦でも0-3で敗れた。この事態を受け、クラブ内では徹底的な調査が行われた。ロゼニオール氏は、情報源を突き止めたことを明らかにし、情報漏洩はチーム内部からのものではなかったと説明した。
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ローゼニオール氏は事態が収束したことを確認した
エバートン戦に向けた試合前の記者会見で、ロゼニオール監督はこの謎が解明されたことを明らかにした。チェルシーは、チャンピオンズリーグ出場権争いにおいて4位のアストン・ヴィラにわずか3ポイント差の6位につけており、直近のニューカッスル戦での0-1の敗北から巻き返しを図る。監督はメディアに対し、この件に決着をつけるべく直接説明を行い、同様の不祥事が二度と起こらないようクラブとして必要な措置を講じたと強調した。
「（犯人が）誰かは分かっている」とロゼニオール監督は記者団に語った。「私やチームに対する悪意のある行為ではない。出所は特定しており、事態は処理済みだ」
エンツォ・フェルナンデスとの率直な対話
PSGに合計スコア8-2で敗れたことによる余波は、エンツォ・フェルナンデスの将来にも疑問符を投げかけている。 2023年1月に当時英国記録となる1億700万ポンドの移籍金でチェルシーに加入し、150試合以上に出場しているこのアルゼンチン人選手は、最近その去就に不透明感が漂っていた。ESPNから来季もクラブに残留するかどうか尋ねられた際、25歳の彼は「分からない。まだ8試合とFAカップが残っている。ワールドカップもあるし、それから考えよう」と答えた。
しかし、ロゼニオール監督は、同選手の立場を明確にするため、このミッドフィルダーと長時間の会談を行ったことを明かし、次のように述べた。「今朝、トレーニングの前にエンツォとじっくりと素晴らしい会話を交わした……彼はクラブのキャプテンの一人だ。私が言えるのは、彼がこのクラブでどれほど幸せか、どれだけ勝ちたいと思っているかを、私に本当に、本当に明確に伝えてくれたということだ…… 私から見れば、彼はこのチームに完全に献身している」と監督は説明した。
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エバートン戦を控えた負傷者情報
焦点は再びプレミアリーグに戻るが、チェルシーは依然として負傷者問題に悩まされている。トレヴォ・チャロバとGKフィリップ・ヨルゲンセンは欠場が確定しており、キャプテンのリース・ジェームズも引き続き離脱中だ。ジェームズについて、監督は「深刻な怪我ではない」と述べ、より前向きな見通しを示した。調査が終了したことで一安心したとはいえ、チェルシーは今、ピッチ上で安定したパフォーマンスを取り戻さなければならない。
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