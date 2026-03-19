スパイの正体が判明！チェルシー、チャンピオンズリーグのPSG戦敗北前にチーム情報を漏洩させた犯人の身元を突き止める

PSGに合計スコア8-2で敗れたことによる余波は、エンツォ・フェルナンデスの将来にも疑問符を投げかけている。 2023年1月に当時英国記録となる1億700万ポンドの移籍金でチェルシーに加入し、150試合以上に出場しているこのアルゼンチン人選手は、最近その去就に不透明感が漂っていた。ESPNから来季もクラブに残留するかどうか尋ねられた際、25歳の彼は「分からない。まだ8試合とFAカップが残っている。ワールドカップもあるし、それから考えよう」と答えた。

しかし、ロゼニオール監督は、同選手の立場を明確にするため、このミッドフィルダーと長時間の会談を行ったことを明かし、次のように述べた。「今朝、トレーニングの前にエンツォとじっくりと素晴らしい会話を交わした……彼はクラブのキャプテンの一人だ。私が言えるのは、彼がこのクラブでどれほど幸せか、どれだけ勝ちたいと思っているかを、私に本当に、本当に明確に伝えてくれたということだ…… 私から見れば、彼はこのチームに完全に献身している」と監督は説明した。