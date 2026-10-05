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ストーレ・ソルバッケン、ノルウェーのポルトガル戦敗戦でマンチェスター・シティのスター、アーリング・ハーランドを交代させる前に交わした「率直な話し合い」の詳細を明かす
ハーランド、疲労と負傷の不安に直面
ワールドカップでの過酷な夏を終え、直後にクラブと代表での活動へ戻ったハーランドは、直近のインターナショナルブレークでフィジカル面の消耗が目立っていた。得点力の高い26歳にとっては珍しく、2試合連続でネットを揺らせず、その負担の大きさは明らかだった。
シティのFWは67分に交代する前、目に見えて足を引きずっている様子が確認され、クラブに大きな不安をもたらしている。今後はリバプール戦、そしてパリ・サンジェルマン戦という重要な試合が控えており、エンツォ・マレスカは主力アタッカーに関する前向きな知らせを切望しているはずだ。
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ソルバッケン、戦術についての率直な話し合いがあったことを明かす
ソルバッケン監督は、エースにかかる負担について遠慮なく言及し、最高レベルで戦う選手たちにとって現在のスケジュールは「完全に狂っている」と指摘した。同監督は、ポルトガル戦に向けた準備状況を見極めるためにハーランドと踏み込んだ話し合いを行い、最終的には長期的な健康を守るためにプレー時間を制限する判断を下したことを明かした。
「今日の試合では、彼は60分間いいプレーをしてくれた」とソルバッケン監督は、『Dagbladet』が伝えたコメントで説明した。「彼はデンマーク戦とポルトガル戦［最初の試合］で2度90分プレーした。ウェールズ戦では疲れていた。だからこそ、昨日は腹を割って話した。あり得るすべての可能性を検討した」
その話し合いでは、ハーランドを後半からの途中出場のみにしてフレッシュさを保つ可能性にまで話が及んだ。「彼はおそらくポルトガル戦では最後の45分だけプレーすることもできた。それは議論になった。ただ、彼はそれに非常に悪いバイブスと感情を持っている。彼はリーグカップで途中投入された経験があり、それはうまくいかなかった。彼がなんとか60分間のいいプレーを引き出してくれたことに私は非常に満足している」と付け加えた。
監督が過密日程を嘆く
ノルウェー代表がわずか11日間でネーションズリーグ4試合を戦った過酷な期間を終えた後、ノルウェーが直面している過密日程について、ソルバッケンは一切オブラートに包まず語った。ソルバッケンは状況の厳しさを率直に認め、チームには組まれた試合をこなす以外に選択肢はないものの、身体的な負担は否定できないと指摘した。
「厳しい。だが、私たちにどうすることもできない。招集された試合を戦うしかない。厳しい。チャンピオンズリーグでプレーし、休暇がほとんどなかった選手たちにとっては、ほかの選手たちよりもさらに過酷だ。特に、ワールドカップで勝ち進んだことでこの夏に休暇を取れなかった選手たちにとってはそうだ。私たちはそれをやった」とソルバッケンは語った。
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11月の代表戦を見据えて
ノルウェーは現在、ネーションズリーグのグループ最下位に沈んでおり、4試合を終えて勝ち点3でウェールズと並んでいる。結果は期待外れに終わっているものの、ソルバッケン監督はチームの戦術的な方向性に引き続き楽観的だ。ベストメンバーがコンディションを整え、起用可能になれば、ワールドカップで見せたパフォーマンスはいずれ最終節のネーションズリーグで勝ち点につながると考えている。焦点は11月に移り、ウェールズ戦とデンマーク戦が大会におけるノルウェーの運命を左右する。
「勝ち点はあまりにも少なすぎる。だが、解決すべき難題があるわけではない。しばらく続けてきて、大きな成功も収めてきたやり方を続けるだけだ。ベストの選手たちがそろっていれば、将来的にはさらに多くのものを得られる」と指揮官は強調した。
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