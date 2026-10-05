ソルバッケン監督は、エースにかかる負担について遠慮なく言及し、最高レベルで戦う選手たちにとって現在のスケジュールは「完全に狂っている」と指摘した。同監督は、ポルトガル戦に向けた準備状況を見極めるためにハーランドと踏み込んだ話し合いを行い、最終的には長期的な健康を守るためにプレー時間を制限する判断を下したことを明かした。

「今日の試合では、彼は60分間いいプレーをしてくれた」とソルバッケン監督は、『Dagbladet』が伝えたコメントで説明した。「彼はデンマーク戦とポルトガル戦［最初の試合］で2度90分プレーした。ウェールズ戦では疲れていた。だからこそ、昨日は腹を割って話した。あり得るすべての可能性を検討した」

その話し合いでは、ハーランドを後半からの途中出場のみにしてフレッシュさを保つ可能性にまで話が及んだ。「彼はおそらくポルトガル戦では最後の45分だけプレーすることもできた。それは議論になった。ただ、彼はそれに非常に悪いバイブスと感情を持っている。彼はリーグカップで途中投入された経験があり、それはうまくいかなかった。彼がなんとか60分間のいいプレーを引き出してくれたことに私は非常に満足している」と付け加えた。