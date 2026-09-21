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翻訳者：
「ストーク・シティのアウェーも結局そこまで悪くなかった」 タイでの奇妙なピッチローラー事故後、アンドロス・タウンゼンドが冗談を飛ばす
大型機械がウインガーに衝突
プラチュワップのアウェーでのパタニ戦を前にウォーミングアップを行っていたタウンゼントに、制御を失ったピッチローラーが衝突するという恐ろしい出来事がティンスラノン・スタジアムで起きた。元トッテナム・ホットスパーのウインガーは、一時的に左脚と腰がその重機の下敷きになったが、驚いたチームメートたちが駆け寄って救出した。スタジアム全体に大きな動揺が広がったものの、タウンゼントは奇跡的に重傷を免れ、後半アディショナルタイム終盤には途中出場まで果たした。
- Pro Sports Images
イングランド代表FWがユーモアを披露
衝撃的な衝突に動揺するのではなく、元イングランド代表で通算13試合出場のタウンゼントは、この状況にユーモアを見いだすことを選び、その様子を自身のSNSで共有した。タウンゼントは衝突の映像を再投稿しつつ、自身のプレミアリーグ時代にストーク・シティで経験した凍えるような、風の吹きさらしのアウェーゲームになぞらえ、この奇妙な出来事を軽妙に振り返った。
タウンゼントはインスタグラムのストーリーズでこの事故についてコメントし、こう投稿した。「結局のところ、ストークでのアウェーはそこまで悪くなかったようだ。理由はスワイプして見てほしい」
世界中のファンが温かく反応
この思いがけない出来事は瞬く間にソーシャルメディアで拡散し、世界中のサポーターから安堵の声とともに大きな笑いを呼んだ。タイ・フットボールの地元関係者は、この恐ろしい出来事に対する落ち着いた反応を受け、このアタッカーにユーモラスな異名まで授けた。
彼を「タイリーグの歴史における“ミームの王”」と呼んだオンライン投稿に返信し、タウンゼントは笑いの絵文字を4つ添えて、シンプルにこう書き返した。「本当だよ」
- ANP
メディカルチェックは試合に先立って行われる
アウェーでのパッターニ戦に3-0で快勝し、プラチュワップはタイリーグ1での好調を維持した。ベテランWGは終盤の数分間をプレーできる状態ではあったものの、クラブのメディカルスタッフは股関節と太ももの打撲について、合併症の有無を確認するため精密検査を実施する予定だ。経験豊富なアタッカーは今後、直近の中断期間後に国内リーグ戦が再開されるまでに、万全のコンディションを取り戻すことを目指す。
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