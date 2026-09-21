衝撃的な衝突に動揺するのではなく、元イングランド代表で通算13試合出場のタウンゼントは、この状況にユーモアを見いだすことを選び、その様子を自身のSNSで共有した。タウンゼントは衝突の映像を再投稿しつつ、自身のプレミアリーグ時代にストーク・シティで経験した凍えるような、風の吹きさらしのアウェーゲームになぞらえ、この奇妙な出来事を軽妙に振り返った。

タウンゼントはインスタグラムのストーリーズでこの事故についてコメントし、こう投稿した。「結局のところ、ストークでのアウェーはそこまで悪くなかったようだ。理由はスワイプして見てほしい」