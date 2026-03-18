ストラマッジョーニ監督：「ミランはスクデット奪還を信じられるし、信じなければならない。レアオ？彼の気持ちはわかるが、あれが単なる失恋の苛立ちに過ぎなかったことを証明しなければならない」

その差は埋めがたいもの（+8）に見えるが、アンドレア・ストラマッジョーニ（元インテル監督、現在はDAZNのコメンテーター）によれば、ミランは依然としてインテルに逆転し、シーズン終了時にリーグ優勝を勝ち取る可能性を信じ続けられるし、信じなければならないという。
以下は、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に対して語られたコメントの全容である。
その差は埋めがたいもの（+8）に見えるが、アンドレア・ストラマッジョーニ（元インテル監督、現在はDAZNのコメンテーター）によれば、ミランは依然としてインテルに逆転し、シーズン終了時にリーグ優勝を勝ち取る可能性を信じ続けられるし、信じなければならないという。
以下は、『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』の取材に対して語られたコメントの全容である。
ロッソネリの巻き返しについて、「チームはそれを信じられるし、信じなければならない。直接対決で、どんな相手とも互角に戦えることを証明してきたからだ。問題は、これまでどれほどチャンスを無駄にしてきたか、パフォーマンスの安定性、そしてチームの攻撃力を制限しているいくつかの課題――レアオのポジションやプリシッチのパフォーマンス――を解決できるかどうかにある。 しかし今、マックス（コンテ監督）は不可欠なラビオを戦列に復帰させることができた。一方、レアオはピッチ上で、オリンピコでの出来事が、ミランを愛する選手としての「愛ゆえの苛立ち」に過ぎなかったことを証明しなければならない。彼は自身の不振なパフォーマンスに、怒り、それも激しい怒りを感じていたのだ。それは怠慢ではなく、怒りだった。私はそれを理解している。だが、トリノ戦からすぐに、ピッチ上でそれを証明しなければならない」。
ストラマッジョーニ監督は、アタランタとのホームでの引き分けを受けて、インテル現在の状況についても言及した。「世間での見方とは裏腹に、私はチヴー率いるチームが技術的に成長していると感じている。先週土曜日の試合を見た人なら分かるだろうが、物議を醸したゴールが決まるまで、アタランタはシュートを1本しか放っていなかったのに対し、インテルは2-0とするチャンスを何度も逃していた。 そして今、最終盤の勝負を左右するのは、ダムフリーズとラウタロの完全復帰だ。アルゼンチン人選手の有無による勝ち点平均が、その状況を如実に物語っている…」。
「フィレンツェ戦は難しく、慎重を要する一戦だ。しかし、私はこの試合が優勝争いにおいて、そして何よりもチームの士気にとって重要な鍵となると考えている。勝利すれば、ネラッズーリは中断明けのローマ戦とコモ戦を、少なくとも勝ち点8差のリードで迎えることができる。さらに、同時期にナポリ対ミラン戦が行われることを考慮すれば、フィオレンティーナに勝利したチームは、この2連戦に向けて理想的なメンタル状態で臨めるだろう」。
最後に、ナポリについても一言。「私のように、ここ数試合マラドーナ・スタジアムを訪れた人なら、再び穏やかで活気に満ちた雰囲気が戻り、ファンが再び選手たちを温かく迎え入れている様子を目にしたはずです。戦力が揃ったナポリは、インテルと並んでセリエAで最も戦力のあるチームです。コンテ監督の性格を知っている者として、彼は少なくとも2位を狙い、シーズンの終盤を華々しく締めくくりたいと考えていると確信しています」。