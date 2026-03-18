ストラマッジョーニ監督：「ミランはスクデット奪還を信じられるし、信じなければならない。レアオ？彼の気持ちはわかるが、あれが単なる失恋の苛立ちに過ぎなかったことを証明しなければならない」

ロッソネリの巻き返しについて、「チームはそれを信じられるし、信じなければならない。直接対決で、どんな相手とも互角に戦えることを証明してきたからだ。問題は、これまでどれほどチャンスを無駄にしてきたか、パフォーマンスの安定性、そしてチームの攻撃力を制限しているいくつかの課題――レアオのポジションやプリシッチのパフォーマンス――を解決できるかどうかにある。 しかし今、マックス（コンテ監督）は不可欠なラビオを戦列に復帰させることができた。一方、レアオはピッチ上で、オリンピコでの出来事が、ミランを愛する選手としての「愛ゆえの苛立ち」に過ぎなかったことを証明しなければならない。彼は自身の不振なパフォーマンスに、怒り、それも激しい怒りを感じていたのだ。それは怠慢ではなく、怒りだった。私はそれを理解している。だが、トリノ戦からすぐに、ピッチ上でそれを証明しなければならない」。