インテルはフィレンツェで失速し、優勝争いの勢いが鈍る中、ミランが追い上げ、現在6ポイント差に迫っている。 一方、フィオレンティーナは順位表上、そして何よりもチームの士気にとって重要な1ポイントを獲得した。クリスティアン・チブ率いるチームとの1-1の引き分けは、すべてのライバルに向けた明確なメッセージとなっている。ヴィオラは健在であり、降格圏から距離を保ち続け、リーグ戦で3試合連続の勝ち点獲得（1勝2分）を果たした。 ネラッズーリは試合開始1分、ピオ・エスポジートのゴールで先制したが、後半77分、シェール・ンドゥールが同点ゴールを決めた。
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翻訳者：
ストラマッジョーニ氏：「ガットゥーゾ監督率いるイタリア代表の先発ストライカーはキーンとレテギのコンビになるだろう。ピオ・エスポジトは途中出場となる」
「キーンとレテギ、イタリア代表の攻撃陣の主力」
DAZNのスタジオで試合を分析したアンドレア・ストラマッジョーニは、キーンとピオ・エスポジートの「対決の中の対決」についても言及し、木曜日に開催されるワールドカップ予選プレーオフの北アイルランド戦を見据え、イタリア代表の攻撃陣の組み合わせについて次のように予想した。「ガットゥーゾはスパレッティの後任として代表監督に就任し、キーンとレテギを起用している。それが彼のトレードマークであり、代表チームにおける彼のDNAなのだ。 もちろん、ピオ・エスポジートの成長はイタリアサッカーにとって素晴らしいニュースだが、彼は途中出場で活躍するだろう。なぜなら、キーンとレテギの攻撃コンビこそが、この監督のトレードマークだと確信しているからだ。願わくば、北アイルランドのようなフィジカルに優れたチームとの試合の終盤には、ピオのような選手が必要になるかもしれない。 レテギには、こうした試合で必要とされる闘志と勢いが見て取れる」。
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