DAZNのスタジオで試合を分析したアンドレア・ストラマッジョーニは、キーンとピオ・エスポジートの「対決の中の対決」についても言及し、木曜日に開催されるワールドカップ予選プレーオフの北アイルランド戦を見据え、イタリア代表の攻撃陣の組み合わせについて次のように予想した。「ガットゥーゾはスパレッティの後任として代表監督に就任し、キーンとレテギを起用している。それが彼のトレードマークであり、代表チームにおける彼のDNAなのだ。 もちろん、ピオ・エスポジートの成長はイタリアサッカーにとって素晴らしいニュースだが、彼は途中出場で活躍するだろう。なぜなら、キーンとレテギの攻撃コンビこそが、この監督のトレードマークだと確信しているからだ。願わくば、北アイルランドのようなフィジカルに優れたチームとの試合の終盤には、ピオのような選手が必要になるかもしれない。 レテギには、こうした試合で必要とされる闘志と勢いが見て取れる」。