AFP
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ストライカーのフリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリード退団を示唆したことを受け、PSGがアーセナル、バルセロナ、チェルシーに加わり、同選手の獲得競争に参戦する見通しだ
ルイス・エンリケの戦術的ビジョンとパリ側の関心
フランスのジャーナリスト、ロマン・コレ・ゴーダン氏によると、アルヴァレスを巡る争奪戦は、PSGが有力な候補として浮上したことで劇的な展開を見せている。 チャンピオンズリーグのトッテナム戦で見事なプレーを披露した後、ルイス・エンリケ監督がこのFWの多才さと献身的なプレーを高く評価しているとの報道がある。PSGは、このワールドカップ優勝者を攻撃陣の戦力を一変させる存在と見なしており、彼をロベルト・レヴァンドフスキの後継者と見なすバルセロナや、プレミアリーグの強豪アーセナル、チェルシーと獲得競争を繰り広げる可能性がある。
- Getty Images Sport
チャンピオンズリーグでの圧巻のパフォーマンスが、獲得を狙うクラブに警戒を促している
アルバレスが歴史的な5-2の勝利でスパーズを粉砕した第1戦の後、移籍の噂はさらに高まった。イゴール・トゥドール監督率いるチームのミスを巧みに突いたアルバレスは、この夜2得点を挙げた。こうした騒ぎにもかかわらず、アルバレスは試合後、冷静さを保とうとし、「言うことは何もない」と語った。 「こういう話はよく出るし、SNSでも話題になっている。みんなが意見を書き込んで、大騒ぎになるんだ。僕は何も言っていない。ここでの生活は問題ないし、とても幸せだ。すべての大会で戦えている。何も言っていないんだ。ただの噂に過ぎない。大げさに取り上げられているだけだ。アトレティコで幸せだし、満足している。戦っているんだ。」
今後の対応をめぐる不透明感
アトレティコでの生活に満足していると語ったものの、この26歳の選手が移籍の可能性を否定しなかったため、PSGをはじめとする獲得を狙うクラブは警戒を強めている。2026-27シーズンに他チームへ移籍する可能性について問われると、彼はこう認めた。「僕に何がわかる？ あるかもしれないし、ないかもしれない。誰にもわからないよ。 「ここでの生活はとても幸せだ。何度も聞かれる質問だが、僕は幸せだ。日々のプレーに集中し、成長するために努力し、全力を尽くしている。クラブについて悪いことは一度も言ったことがない。本当に感謝している。みんなが僕に愛情を示してくれて、とても幸せだ。」
- AFP
適切なタイミングで臨床の最前線を再発見する
アルバレスの復活は、2026年初頭の不振期を経てのものだ。欧州での2得点を挙げるまで、年明け以降、彼はわずか3得点にとどまっていた。調子の回復について、彼は次のように付け加えた。「個人的には助けになるが、僕はいつも大丈夫だった。ただの波の問題だ。得点できない時期もあったが、僕は常に100％の力を出し切っている。 チームメイトたちはそれを理解し、評価してくれている。それが僕にできることだ。調子の良し悪しはサッカーの一部だ。ただ、僕には結果がついてこなかっただけだ。だが、ストライカーとして、そして自分がチームを代表する存在であり、このチームへの想いを考えると、ゴールやアシストで貢献したいと思っている。」
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