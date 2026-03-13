ストライカーのフリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリード退団を示唆したことを受け、PSGがアーセナル、バルセロナ、チェルシーに加わり、同選手の獲得競争に参戦する見通しだ

アルバレスの復活は、2026年初頭の不振期を経てのものだ。欧州での2得点を挙げるまで、年明け以降、彼はわずか3得点にとどまっていた。調子の回復について、彼は次のように付け加えた。「個人的には助けになるが、僕はいつも大丈夫だった。ただの波の問題だ。得点できない時期もあったが、僕は常に100％の力を出し切っている。 チームメイトたちはそれを理解し、評価してくれている。それが僕にできることだ。調子の良し悪しはサッカーの一部だ。ただ、僕には結果がついてこなかっただけだ。だが、ストライカーとして、そして自分がチームを代表する存在であり、このチームへの想いを考えると、ゴールやアシストで貢献したいと思っている。」