「ストライカーなしで戦えるのはPSGだけ」欧州で歴史をつくろうとするプレミアリーグ王者アーセナルに、ウィリアム・ギャラスがチャンピオンズリーグへ向け警鐘
PSGは9番タイプのストライカー不在で欧州のタイトルを2度獲得
アーセナルはエミレーツ・スタジアムで長年の課題となっていた問題を解決すべく、2025年にヴィクトル・ギェケレシュを高額で獲得した。スウェーデン人FWは加入初年度に公式戦で21ゴールを記録したものの、まだ全員を納得させるには至っておらず、監督も含め、アーセナルの9番問題の答えだと確信していない人がいる。
ギェケレシュの今季プレミアリーグでの先発はわずか1試合で、ハヴァーツが常時最前線を任されている。ギェケレシュはコミュニティ・シールドで2026-27シーズンの初ゴールを挙げて以降、計4ゴールを記録したが、得点を量産しているとは言い難い。
アーセナルに欧州最高峰のタイトルを争うだけの前線の戦力があるのか、疑問の声は今も上がっている。昨季はそのタイトル獲得にあと一歩まで迫ったが、2026年のチャンピオンズリーグ決勝でPSGにPK戦の末に敗れた。
リーグ・アンの強豪PSGは、流動的な攻撃陣を起用することが多い。ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアらがピッチ上を動き回り、ポジションを入れ替える。バルセロナもかつて、ペップ・グアルディオラがカンプ・ノウで指揮を執っていた時代に同様のアプローチを採用していた。現在も前線に明確なセンターフォワードを置いていない。
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アーセナルはゴールを量産するストライカーなしで欧州を制覇できるか？
果たして、アーセナルはフランス、スペイン、ドイツの最高峰のチームを打ち破り、チャンピオンズリーグ初制覇の喜びを、タイトル獲得を目指す戦いで強力なFWが前線をけん引しないまま味わえるのか？
この質問を受けた元アーセナルDFのギャラスは、アーセナルのチケットを扱う大手プラットフォーム「SeatPick」との協力のもと、GOALにこう語った。「ストライカーなしでプレーできるのはPSGだけだと思う。ストライカーがいなくても試合に勝ち、チャンピオンズリーグを制覇できる唯一のチームだ。ルイス・エンリケは長年、正真正銘の9番といえるストライカーを置かずに戦ってきた。だから、あのシステムを完璧に使いこなしている」
「アーセナルとミケル・アルテタ監督には、こうした重要な試合で勝つ助けとなり、重要なゴールを決める9番が本当に必要だと思う。だが今は、そういう9番がいないように見える」
複数の大会を戦うことで、選手のローテーションが可能になる
王者アーセナルはすでにプレミアリーグ首位で2位に勝ち点5差をつけており、アルテタ監督には今季、勝利につながる布陣を見いだす機会が数多くあるだろう。
アーセナルはカラバオカップでリーグ2のフリートウッドにまさかの敗戦を喫したものの、2027年には新たなFAカップでの戦いを始める。欧州の大会では4試合を終えて無敗を維持しており、ボルシア・ドルトムント、レアル・マドリーとの大一番も間近に迫っている。
ギェケレシュらがさらなる出場時間を求める中、複数の大会を戦うことがエミレーツのチーム内にいる全員の満足につながるかと問われたギャラスは、こう付け加えた。「残念ながら、アーセナルはすでにカラバオカップから敗退している。この大会は選手たちを満足させ、自分もチームの一員だと感じてもらうのに適した場になり得る。シーズンの初めは誰もがポジションを争うことに強い意欲を持っているからだ。
「だが、一生懸命練習してポジションを争っていても、週末に先発メンバーに入れなかったり、試合のメンバーから外れたりすると、少しずつその意欲は薄れていく。
「特に11月、12月、1月の冬の時期はそうだ。選手はいつの間にか、それまでとは違う状態になっている。練習には行くが、同じ意欲では臨めない。練習場に足を踏み入れる前から、週末の先発メンバーにも、試合のメンバーにも入れないだろうと、ほとんど分かっているからだ。選手にとって、それは時に非常につらいことだ。
「だからこそ、選手たちは本当に強くなければならない。ミケル・アルテタは、選手たちがシーズンを通して意欲を保てるよう、どうコミュニケーションを取ればいいか分かっている」
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アーセナルの2026-27シーズン日程：壮絶な連戦が迫る
アーセナルは今回の代表ウィークを終え、11月21日のニューカッスル戦で再び試合に臨む。このアウェー戦から、年末まで続く刺激的な連戦が始まる。
2027年を迎えるまでに、アーセナルはドルトムント、マンチェスター・シティ、ノースロンドン・ダービーのライバルであるトッテナム、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドと対戦する。この厳しい連戦を大きな痛手を負わずに乗り切るには、十分な得点力が必要になる。
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