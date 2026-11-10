アーセナルはエミレーツ・スタジアムで長年の課題となっていた問題を解決すべく、2025年にヴィクトル・ギェケレシュを高額で獲得した。スウェーデン人FWは加入初年度に公式戦で21ゴールを記録したものの、まだ全員を納得させるには至っておらず、監督も含め、アーセナルの9番問題の答えだと確信していない人がいる。

ギェケレシュの今季プレミアリーグでの先発はわずか1試合で、ハヴァーツが常時最前線を任されている。ギェケレシュはコミュニティ・シールドで2026-27シーズンの初ゴールを挙げて以降、計4ゴールを記録したが、得点を量産しているとは言い難い。

アーセナルに欧州最高峰のタイトルを争うだけの前線の戦力があるのか、疑問の声は今も上がっている。昨季はそのタイトル獲得にあと一歩まで迫ったが、2026年のチャンピオンズリーグ決勝でPSGにPK戦の末に敗れた。

リーグ・アンの強豪PSGは、流動的な攻撃陣を起用することが多い。ウスマン・デンベレ、デジレ・ドゥエ、フヴィチャ・クヴァラツヘリアらがピッチ上を動き回り、ポジションを入れ替える。バルセロナもかつて、ペップ・グアルディオラがカンプ・ノウで指揮を執っていた時代に同様のアプローチを採用していた。現在も前線に明確なセンターフォワードを置いていない。