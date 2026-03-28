ステファノ・フィオーレがCMに語った：「あの時、スタムが僕をフォルメッロの植物の間に放り込んだんだ」

イタリアのワールドカップ優勝から20年が経ったが、ステファノ・フィオーレは今でもそのことを思い返している。マルチェロ・リッピ監督率いるイタリア代表の候補メンバーには入っていたにもかかわらず、あのチームの一員になれなかったことへの少しの悔しさを抱きながら。 その理由は？本人自身がインタビューでこう語っている。「おそらくあれは私のキャリアの中で最も重要な年だった」とフィオーレは語る。「しかし、バレンシア時代のラニエリ監督との対立が原因で、代表チームから外れ、2006年のワールドカップに出場できなかった。当時は代表メンバーに名を連ねていたにもかかわらずだ。 スペインに私を強く望んだのはラニエリだったのに、結局は自分の都合ばかり考えて、私を起用してくれなかった」。マッシモ・オッドのスタッフとしていくつかの経験を積んだ後、現在この元ミッドフィルダーは、自分を納得させる新たなプロジェクトを待ちつつ、逸話や舞台裏を交えながら自身のキャリアを振り返る「タイムマシン」を動かしている。



