イタリアのワールドカップ優勝から20年が経ったが、ステファノ・フィオーレは今でもそのことを思い返している。マルチェロ・リッピ監督率いるイタリア代表の候補メンバーには入っていたにもかかわらず、あのチームの一員になれなかったことへの少しの悔しさを抱きながら。 その理由は？本人自身がインタビューでこう語っている。「おそらくあれは私のキャリアの中で最も重要な年だった」とフィオーレは語る。「しかし、バレンシア時代のラニエリ監督との対立が原因で、代表チームから外れ、2006年のワールドカップに出場できなかった。当時は代表メンバーに名を連ねていたにもかかわらずだ。 スペインに私を強く望んだのはラニエリだったのに、結局は自分の都合ばかり考えて、私を起用してくれなかった」。マッシモ・オッドのスタッフとしていくつかの経験を積んだ後、現在この元ミッドフィルダーは、自分を納得させる新たなプロジェクトを待ちつつ、逸話や舞台裏を交えながら自身のキャリアを振り返る「タイムマシン」を動かしている。
翻訳者：
ステファノ・フィオーレがCMに語った：「あの時、スタムが僕をフォルメッロの植物の間に放り込んだんだ」
18歳の頃、ゾラ、センシーニ、ブッチ、ディノ・バッジョらがいたパルマのロッカールームでの日々を、どのように過ごしましたか？
「パルマが私を獲得した時、本来ならコゼンツァへのレンタル移籍をもう1シーズン続けるはずだった。しかし、そこで私のキャリアにおいて最大の転機が訪れた。プレッシャーを感じることなく、まるで天からの贈り物のように受け止め、信じられないような経験をした。」
アスプリリアのバレエについて教えていただけますか？
「彼は本当に面白くて、南米の音楽をかけたりジョークを飛ばしたりして、どんな瞬間も楽しませてくれた。彼に熱心なファンもいたよ。クリッパはいつも最前列にいたんだ」。
アンチェロッティは監督としてのキャリアの初期、どのような人物だったのでしょうか？
「彼は今日と同じように、誰からも愛されていた。『サッキスト』というレッテルを貼られ、攻撃的ミッドフィルダーのいない4-4-2という戦術に縛られていたが、年月を経て変化し、選手こそが勝敗を左右する存在だと理解するようになった」。
これまでで一番手こずった監督は誰ですか？
「ラツィオ時代のザッケローニとは戦術面で意思疎通ができなかったが、本当に折り合わなかったのはバレンシア時代のクラウディオ・ラニエリだった」。
何が起きたのか教えていただけますか？
「彼は、チームを去ることになっていた選手の代わりに、僕を攻撃的ミッドフィールダーとして起用するために獲得したんだ。ところが、その選手がチームに残ることになり、僕より上手い選手たちがいる右サイドでプレーさせようとしたんだ」。
20歳の時、パドヴァで、複雑な状況下でチームをまとめ上げた。
「その選択は報われなかった。なぜなら、それ以来、出場機会はさらに減ってしまったからだ。当時、私は兵役中でよくチームを離れていたし、チームは困難な時期を迎えていた。会議の場でも、チームの主要メンバーの誰も明確な立場を示そうとしなかった。そこで、私が名乗り出たのだ。ちなみに私はレンタル移籍中で、本来ならこれほど関与すべきではなかったのだが」。
サッカー界で、あなたにとって最も親しい友人は誰ですか？
「ジュリアーノ・ジャンニケッダ。私たちはウディネで、そしてラツィオで共に過ごしました。今はローマで隣同士です」
そして、一番「厄介な」チームメイトは？
「チョロ・シメオネはピッチ上であまりにもよく話していたので、まるで実況解説をしているようだった。彼が絶えず全員にアドバイスをしているのが聞こえたものだ。それは監督になってからも変わっていない特徴で、よく観察してみると、彼はベンチでじっとしていることが決してない。」
今日、契約を結ばないチームはありますか？
「バレンシアですね。でも、移籍を決めた時は、それが重要な経験になると確信していました。将来性が見込めたので承諾したんです。ラニエリ監督は私に攻撃的ミッドフィールダーとしてプレーするよう提案し、その後、右サイドに移しました」。
一番後悔していることは？
「2006年のワールドカップ。その前年、私はキャリアの絶頂期にいましたが、バレンシアでの経験が原因で代表から外れてしまいました。今でも時々、そのことを思い出します……」。
2001年の夏、あなたはラツィオに加入した。
「その後、リッピはユヴェントスも僕にオファーを出していたと教えてくれたが、ポッツォ家はクラニョッティと契約を結んだ。なぜなら、彼は僕とジャンニケッダの両方を獲得したからだ」。
ウディネからローマへの移籍をどのように過ごしましたか？
「これまでずっと小さな町で暮らしてきたので、大きな衝撃でした。それに、シーズン序盤は苦戦し、サポーターからも批判を浴びていました。本当に辛い思いをしました。安心してピッチに立つことができず、その不安がプレーにも影響してしまったのです」
ミハイロヴィッチについて何か教えていただけますか？
「素晴らしい人柄で、私がこれまで出会った中で最も素晴らしい人でした。その人柄は見た目にも表れていて、ロッカールームでの服装はあまり好評ではありませんでした」。
彼に関するエピソードはありますか？
「練習の前後によく、長時間かかるマッサージを受けに行っていました。そこで私たちは、その隙に彼の服を全部隠しておいたのです。彼がロッカールームに戻ってきた時の怒りぶりは、ご想像にお任せします。犯人たちは、彼が戻ってくる前にいつもその場を立ち去っていたのですから」
彼とスタムのどちらがより「悪者」だったのか？
「フェルナンド・クートも忘れてはいけない。もし殴り合いの喧嘩になったとしても、我々は十分太刀打ちできたはずだ。彼らは優れたディフェンダーであり、それぞれ異なる個性を持っていたが、彼らとは口論しない方が賢明だった。スタムはプロフェッショナルな姿勢を持ち、冗談を言うようなタイプではなかった。私は身をもってそれを痛感した」。
何が起きたの？
「ある時、彼のたどたどしいイタリア語をからかっていたら、私がその真似をした直後、彼はプロレスラーのように私を肩に担ぎ上げ、フォルメロの植物の間に放り投げた。いや、幸いなことに、そっと下ろしてくれたのだが」。
ローマ・ダービーでプレーし、ゴールを決めるということは、どういうことでしょうか？
「言葉では言い表せない。ありきたりなことは言いたくない。あのゴールの後、何が起きているのか全く分からなくなって、サポーター席に向かって走り出したと言えるだろう。こういう感動を味わうために、サッカーをしているんだ。」
ナショナルチーム編：パオロ・マルディーニをキャプテンに迎えた感想は？
「試合のたびにロッカールームで全員と握手をして感謝を伝えてくれた。彼は本当に素晴らしいリーダーだった。初めて代表に招集された時、彼は私を歓迎してくれた後、まるで私がずっと前から代表でプレーしていたかのように、一緒に『トーレロ』をやろうと誘ってくれたのを覚えている。」
ユーロ2000の決勝でフランス代表の先発メンバーだったあなたは、トレゼゲのゴールデンゴールが決まった時、ベンチにいました。その時の心境はいかがでしたか？
「それはまさにスポーツの悲劇だった。ウィルトールのゴールにつながったバルテズのフリーキックが蹴られる前、我々は皆抱き合いながら試合終了の笛を待っていた。いつものようにディフェンダーがクリアしてくれると思っていたが、結果は最悪だった。その瞬間、試合の流れが悪くなってしまったと悟ったのだ」。
オランダとの準決勝で、トッティがファン・デル・サールに見せたあのループシュートが有名になった。
「練習ではいつも普通に蹴っていたから、あんなシュートを放つなんて誰も思っていなかった。僕はベンチに下がっていたんだけど、他の選手たちと一緒にマルディーニが彼を叱っているのを見ていた。でも、何について叱っているのか分からなかった。まるで『バカな真似をするな』と言っているようだった。試合後は大笑いになったよ。みんな彼に『頭がおかしかったな』って言ったんだ」