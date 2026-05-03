問題の核心は、ボールを持たない時の動きの量だった。これはテン・ハグの戦術では絶対条件だった。伝説的な得点力を持つロナウドも、30代後半となり、現代のプレミアリーグで求められる激しいプレッシングに適応できず、あるいは適応を拒んだとされている。

マクラーレンは、亀裂の原因となった指示をこう説明する。「ロナウドは概ね問題なかった。だがエリックが求めた役割を果たそうとしなかった。あるいは、自分にはできないと感じていたのだろう。ボールを持っていない時の指示は、『中央に入り、戻り次第真っ先にプレス。そこからダブルラン、時にはトリプルランも』というものだった。 俺はロニーに『プレーしたいなら、そうするしかない』と言った。彼は『誰もプレスなんてしたくない』と反論した。俺は『若い連中はできる。走らなきゃいけないんだ。走らなきゃプレーさせない』と言ったんだ」