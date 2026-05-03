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スティーブ・マクラーレンは、クリスティアーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍中に「プレーするな」という助言を無視し、エリック・テン・ハグとの対立の末に契約解除に至ったと説明している。
エリック・テン・ハグに突きつけられた最後通告
マクラーレン氏は、テン・ハグ監督がキャリントンに到着してまもなく、テン・ハグとロナウドの間に摩擦が生じたと話した。規律あるハイプレス戦術を導入しようとした際、5度のバロンドール受賞者であるロナウドは監督のビジョンに賛同しなかった。
『ザ・アスレティック』の取材に、マクラレンは対立初期にオランダ人監督に発した厳しい警告を明かした。「エリックは自分のスタイルを押し通そうとした。だからこそ、ロナウドとは終始対立していたんだ。私は早い段階でエリックに『お前か、彼かだ』と言った」と語った。
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ロナウドのプレッシングへの対応
問題の核心は、ボールを持たない時の動きの量だった。これはテン・ハグの戦術では絶対条件だった。伝説的な得点力を持つロナウドも、30代後半となり、現代のプレミアリーグで求められる激しいプレッシングに適応できず、あるいは適応を拒んだとされている。
マクラーレンは、亀裂の原因となった指示をこう説明する。「ロナウドは概ね問題なかった。だがエリックが求めた役割を果たそうとしなかった。あるいは、自分にはできないと感じていたのだろう。ボールを持っていない時の指示は、『中央に入り、戻り次第真っ先にプレス。そこからダブルラン、時にはトリプルランも』というものだった。 俺はロニーに『プレーしたいなら、そうするしかない』と言った。彼は『誰もプレスなんてしたくない』と反論した。俺は『若い連中はできる。走らなきゃいけないんだ。走らなきゃプレーさせない』と言ったんだ」
オールド・トラッフォードでの不可避の崩壊
2022年のトッテナム戦で勝利した際、ロナウドは交代出場を拒否し、早々にスタジアムを去った。この反抗がきっかけで、彼はピアーズ・モーガンとのインタビューでクラブに「裏切られた」と感じており、テン・ハグ監督に敬意がないと語った。
クラブは契約を解除し、彼はサウジアラビアのアル・ナセルへ移籍した。マクラーレンは「他の監督なら妥協しただろうが、テン・ハグはクラブ史上最高の得点王を失っても信念を曲げなかった」と語った。
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サー・アレックス・ファーガソン時代との比較
マクラレンは、状況が不安定になった理由について、テン・ハグにはファーガソンのような確固たる権威が欠けていたと指摘した。ファーガソンならファンやメディアの反発を抑えながら有名選手を放出できたが、テン・ハグは世界的なアイコンである選手のエゴに対応しつつ、まだ自分の基盤を築いている最中だった。
マクラーレンはこう結んだ。「過去の監督たちはロナウドの力を引き出すため、彼に合わせようとした。だがファーギー（ファーガソン）は『自分が正しい。違えば外す』と即断した。同調しなければすぐ解任された。それが長年築いた権威だ。ファーガソンにはその時間があった。 エリックにはその時間がなかった」と語った。