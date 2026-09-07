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スティーブ・マクマナマンがドミニク・ソボスライに要求、今夏の退団後に生じたリヴァプールのリーダーシップの空白を埋めるよう促す
ソボスライ、リーダーシップチームに昇格
ドミニク・ソボスライが、アンフィールドで大きな陣容刷新があった夏を経て、リヴァプールのリーダーシップグループに昇格した。ハンガリー代表の同選手は、新指揮官アンドニ・イラオラ監督によって、主将フィルヒル・ファン・ダイクを支える3人の副主将の1人に指名された。
ソボスライは、長くチームに在籍するアリソン・ベッカーとジョー・ゴメスとともに、その副主将の役割を担う。
このMFの昇格は、シーズン終了後にロッカールームで大きな存在感を放っていたモハメド・サラーとアンディ・ロバートソンが退団したことを受けたものだ。
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マクマナマンがハンガリー人スターに挑戦状
元リヴァプールのウインガー、スティーブ・マクマナマンは、ショボスライが今やピッチ内外で中心的存在にならなければならないと強調している。『Seven』に対して語ったマクマナマンは、確立されたリーダーたちがクラブを去った時こそ、トッププレーヤーが前に出なければならないと力説した。
マクマナマンは、ショボスライを将来的なファン・ダイクの後継者と見ており、中盤から試合のテンポをコントロールする上での重要性を強調している。
「ドミニク・ショボスライもまた、このチームで今まさに地位を築きつつある一人だ」とマクマナマンは語った。「ここ数年で、我々はいく人かの大物選手を失ってきた。チーム内で大きな存在感を放っていた選手たちだ。だからこそ、誰かが入ってくるか、あるいは一段階上に進まなければならない。それがスーパースターのすることだ。
次世代を導く
イラオラのスカッドには経験の浅い若手選手が複数含まれていることから、マクマナマンは新たなリーダーシップグループが高い基準を維持しなければならないと考えている。さらに、サラーとロバートソンは以前、ロッカールームで絶大な影響力を持っていたと強調した。
元ウインガーのマクマナマンは、この再建期においてショボスライ、ファン・ダイク、アリソンが若いチームメートの成長を加速させるべきだと訴えた。
「彼は今季、本当に重要な役割を担っている。なぜなら、チームは非常に大きな存在感を持つ人物を何人か失ったからだ」とマクマナマンは付け加えた。「若い選手たちを引き上げるうえで、彼らが非常に大きな役割を果たす必要がある。それもかなり早く、だ」
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イラオラにとってのチャンピオンズリーグ出場目標
来るシーズンを見据え、マクマナマンはトップ4フィニッシュの確保と国内カップ戦での上位進出が、イラオラにとって成功した就任1年目を意味するとの見方を示した。
優勝争いを継続的に演じるには戦力がやや手薄だと評価する一方で、2年目の選手たちが目に見える成長を示すことを期待している。
イラオラが今夏の新戦力や若手有望株を自身の戦術システムに組み込む中、リヴァプールはソボスライのリーダーシップに大きく頼ることになるとみられる。
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