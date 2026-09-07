ドミニク・ソボスライが、アンフィールドで大きな陣容刷新があった夏を経て、リヴァプールのリーダーシップグループに昇格した。ハンガリー代表の同選手は、新指揮官アンドニ・イラオラ監督によって、主将フィルヒル・ファン・ダイクを支える3人の副主将の1人に指名された。

ソボスライは、長くチームに在籍するアリソン・ベッカーとジョー・ゴメスとともに、その副主将の役割を担う。

このMFの昇格は、シーズン終了後にロッカールームで大きな存在感を放っていたモハメド・サラーとアンディ・ロバートソンが退団したことを受けたものだ。