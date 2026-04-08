スティーブ・ホランドは、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ優勝をまだ諦めていないと示唆した。

コーチ陣は下位チームではなく、首位との差を縮めるために1試合ずつ勝つよう選手に働きかけている。ホランドはトップ4入りの重要性を認めつつも、クラブは常にタイトル獲得を目標にするべきだと語る。

クラブ公式サイトで目標を語ったアシスタントマネージャーはこう説明した。「このクラブが使うべき言葉は『可能な限りトップに近づくこと』だ。それがどこまで可能かは分からないが、常に挑むべきはトップだ。

「我々は選手たちと、下位ではなく自分たちの試合に勝つことについて多く語り合ってきた。現状ではチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる順位でシーズンを終えることも良い結果だが、常にそれ以上のものを目指すべきだ」