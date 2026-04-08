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スティーブ・ホランドは、マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ優勝をまだ諦めていないと示唆した。
壮大なフィナーレ
マイケル・キャリックが1月中旬に監督に就任して以降、マンチェスター・ユナイテッドは復活し、残り7試合でプレミアリーグ3位に浮上した。火曜日にアーセナルがスポルティングCPに勝利したため、来季チャンピオンズリーグのイングランド枠は5に確定。クラブは欧州最高峰への復帰に大きく前進した。 現在6位チェルシーに7ポイント差をつけるレッドデビルズは、3度制した大会への復帰へ好位置だ。
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オールド・トラッフォードの基準
コーチ陣は下位チームではなく、首位との差を縮めるために1試合ずつ勝つよう選手に働きかけている。ホランドはトップ4入りの重要性を認めつつも、クラブは常にタイトル獲得を目標にするべきだと語る。
クラブ公式サイトで目標を語ったアシスタントマネージャーはこう説明した。「このクラブが使うべき言葉は『可能な限りトップに近づくこと』だ。それがどこまで可能かは分からないが、常に挑むべきはトップだ。
「我々は選手たちと、下位ではなく自分たちの試合に勝つことについて多く語り合ってきた。現状ではチャンピオンズリーグ出場権を獲得できる順位でシーズンを終えることも良い結果だが、常にそれ以上のものを目指すべきだ」
ダブリンでのリトリート
シーズン終盤に向け、ユナイテッドは国際試合とカップ戦での早期敗退で得た24日間の休養を利用し、ダブリン郊外で集中トレーニングキャンプを行った。 この合宿の意義についてホランドはこう語った。「ボーンマス戦からリーズ戦までのはプレミアリーグ史上最長の空白期間だった。全員を再集結し、シーズンを良い形で終えるために集中する絶好の機会だと感じた。その点でここは理想的な場所だった。」
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過酷な終盤戦
マンチェスター・ユナイテッドは4月13日のリーズ戦でリーグ再開。チェルシーとのアウェイ戦、ブレントフォードとのホーム戦など、勝敗が運命を左右する連戦の始まりだ。5月にはリヴァプールとのホーム戦、サンダーランドとブライトンとのアウェイ戦、さらにノッティンガム・フォレストとのホーム戦が続き、試合の激しさは増す。 わずかな優勝の可能性を残し、15ポイント差をつけるアーセナルを追うキャリック率いるチームは、残る7試合で全勝が必須だ。