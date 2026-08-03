ブルースはまた、FAの下でイングランド代表を率いる候補としての可能性を含め、ハウの今後の展望についても言及した。

イングランド代表監督のポストについて、ブルースはこう付け加えた。「私の考えでは、我々の代表チームを率いるのであれば、イングランド人であるべきだと思う。これは私個人の意見だ。周りには本当に、本当に才能ある監督が何人もいる。

「いいかい、トゥヘルも素晴らしい監督だし、彼は大きな決断を下した（アルゼンチン戦で）。でも、ワールドカップ決勝まであと5分だったことを忘れてはいけない。少しは大目に見てあげるべきだが、彼が大きな決断をしたのは確かだよね。

「そのことで誰もが首をひねっているし、彼はその決断と向き合って生きていかなければならない。だが、その後任として、エディが将来的に彼の後を継ぐのか？ もはやフットボールが何をもたらすかなんて、誰にも分からない。」