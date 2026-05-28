スティーブ・クラーク監督が留任！ スコットランド代表監督がW杯を控え契約延長に合意

「28年ぶりの男子ワールドカップにチームを率い、また監督を続任できることを光栄に思います」とクラーク氏は語った。「スコットランドのサポーターは、2大会連続でユーロに出場したことを評価してくれています。2026年ワールドカップの出場を決めたとき、国民全員が喜んだと確信しています。 今夏アメリカで開催される大会では選手たちが国の誇りとなるよう全力で戦うでしょう。同時に、長期的な展望を持ってその基盤をさらに築き上げていけるという確信が、大会を前にして私たちに与えられています。この役割を継続できることを光栄に思います」

クラーク監督は、現状に甘んじないとも強調した。「サッカーでは安定が成功の鍵だ。私がヘッドコーチを務めた7年間、それは間違いなく当てはまる」と語った。 「進化と改善が不可欠だ。新チーフ・フットボール・オフィサーのクレイグ・マルホランド氏と協力し、各年代別代表からトップチームへ人材を供給する体制を強化したい。まずは今週末のキュラソー戦から、ワールドカップに向けた準備に全力を注ぐ。」