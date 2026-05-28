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スティーブ・クラーク監督が留任！ スコットランド代表監督がW杯を控え契約延長に合意
スコットランドで最も成功した監督の画期的な契約
スコットランドサッカー協会（SFA）は、クラーク監督に大幅な長期契約を提示し、代表チームの将来を確保した。すでに同国で最も成功した監督とされるクラークの契約は、4年後のFIFAワールドカップ100周年記念大会まで続き、代表体制の安定が保証される。
これによりクラークは、米国・メキシコ・カナダ開催の次期大会と、英国・アイルランド・スコットランド・ウェールズ共同開催予定のユーロ2028でもチームを率いる。キルマーノック監督出身の彼は7年前に就任し、代表の運命を好転させた。今回の延長はサポーターにも歓迎されている。
- AFP
クラークは長期的な進化に焦点を当てた
「28年ぶりの男子ワールドカップにチームを率い、また監督を続任できることを光栄に思います」とクラーク氏は語った。「スコットランドのサポーターは、2大会連続でユーロに出場したことを評価してくれています。2026年ワールドカップの出場を決めたとき、国民全員が喜んだと確信しています。 今夏アメリカで開催される大会では選手たちが国の誇りとなるよう全力で戦うでしょう。同時に、長期的な展望を持ってその基盤をさらに築き上げていけるという確信が、大会を前にして私たちに与えられています。この役割を継続できることを光栄に思います」
クラーク監督は、現状に甘んじないとも強調した。「サッカーでは安定が成功の鍵だ。私がヘッドコーチを務めた7年間、それは間違いなく当てはまる」と語った。 「進化と改善が不可欠だ。新チーフ・フットボール・オフィサーのクレイグ・マルホランド氏と協力し、各年代別代表からトップチームへ人材を供給する体制を強化したい。まずは今週末のキュラソー戦から、ワールドカップに向けた準備に全力を注ぐ。」
スコットランドサッカー協会が今後の「ロードマップ」を支持
スコットランドサッカー協会（SFA）のイアン・マクスウェル最高経営責任者（CEO）は、クラーク監督との契約延長が決まったことを喜んだ。理事会は、過去4大会中3大会で決勝トーナメントに進出した60歳の監督を留任させることで一致。世界舞台での定位置確保を目指す中、「新たな目的意識」が交渉の鍵となった。
「理事会を代表し、スティーブが男子代表監督を続投することで合意したことを大変嬉しく思います」とマクスウェルは述べた。「彼の成績は自明です。過去4大会中3大会で決勝トーナメントに進出し、ユーロ連続出場と約30年ぶりのワールドカップ復帰も果たしました。 さらに、彼は国民が愛するチームを作り、バークレイズ・ハムデンパークを再び要塞に変えました。将来を話し合う中で、私たちは過去の成果に甘んじず、予選突破を当然視しないことで一致しました。彼が示したロードマップへの情熱は、次の4年が単なる継続ではなく、新たな目的と集中力で臨む時期であることを示しています。」
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米国で歴史的な夏を迎える準備
将来が法的に確定したことで、クラークは1998年以来となるスコットランド代表でのワールドカップ初出場という目標に集中できる。代表チームは今週末のキュラソー戦から調整に入る。
スコットランドは6月13日にボストンでハイチと初戦を戦い、同地で19日にモロッコと対戦した後、5日後にマイアミへ移動してブラジルと対戦する。