今週、リヴァプールは、サラーが今シーズンの終了を機に、リヴァプールでの9年間にわたる伝説的なキャリアに幕を下ろすことが正式に発表され、大きな衝撃を受けた。契約期間はまだ1年残っていたものの、このエジプト人選手は今夏のフリー移籍を実現させるため、多額の報酬を放棄することでクラブと合意に達しており、サウジ・プロリーグへの移籍が有力視されている。

自身のインスタグラムアカウントに投稿された感動的な動画の中で、サラーはファンに直接語りかけるようにこう述べた。「皆さん、こんにちは。残念ながら、その日が来てしまいました。これは私の別れの第一弾です。私は今シーズン終了をもってリヴァプールを去ることになります。」