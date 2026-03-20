Getty/GOAL
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スティーブン・ジェラードは、リヴァプール監督になるという自身の夢は「終わった」と痛烈に語り、元チームメイトはクラブのレジェンドに対し、ユルゲン・クロップの足跡をたどるよう促した。
ジェラードはレンジャーズでの優勝直後、苦戦を強いられた
ジェラードはアイブロックスで指揮を執り始め、監督としてのキャリアを順調なスタートを切った。彼はグラスゴーでの国内制覇を成し遂げ、レンジャーズは「オールド・ファーム」のライバルであるセルティックを王座から引きずり下ろした。
評価が急上昇する中、この元イングランド代表選手に母国からの関心が寄せられるのに時間はかからなかった。2021年11月にアストン・ヴィラへの移籍が決まったが、ウェスト・ミッドランズでの在任期間はわずか11ヶ月、40試合にとどまり、概して記憶に残らないものとなった。
サウジ・プロリーグのアル・エティファクに移籍した際も、ジェラードの状況はさほど好転しなかった。指揮を執った59試合で勝利したのはわずか23試合にとどまり、2025年1月に中東を去って以来、ベンチから離れている。
それ以来、45歳のジェラードの去就については様々な噂が飛び交っており、もし次なる移籍が実現するならば、その行方は極めて重要視されている。マージーサイドへの復帰の可能性が完全に消えたわけではないが、ジェラードの前にはいくつかの障壁が立ちはだかっている。
ジェラードのリヴァプール監督就任の夢は終わったのか？
ジェラードが今後もアンフィールドの指揮を執り続けることができるかとの問いに、元リヴァプールのストライカー、ヘスキーは――ToonieBetと提携するGOALの独占インタビューで――次のように語った。「現時点では、その夢は終わったと思う。いや、終わりに近づいているか、あるいはすでに終わったか、といったところだ。
「（マンチェスター・ユナイテッドで）[マイケル]・キャリックが今どれほど素晴らしい仕事をしているか見てみろよ。彼はミドルズブラを離れて間もないし、システムに馴染んでからまだそれほど経っていない。スティービーは、コーチングや監督業、そしてピッチサイドでの仕事に本格的に復帰する必要があるんだ。
「重要なのは、適切なクラブを見つけ、適切な体制を見つけ、共に働くべき適切なコーチ陣を見つけることだ。すべてが自分次第というわけではないからな。 ユルゲン［クロップ］がチームのリーダーだったことを忘れてはならない。彼は単なる“あの男”ではなかった。彼はすべてをやっていたわけではない。いや、違う。彼は人々を率いて行動させ、配置を変え、特定の役割を確実に果たさせる一方で、特定の行動については彼らに裁量権も与えていた。すべてが自分次第というわけではない。適切な人材を集める必要があるのだ。」
クロップはジェラードを、アンフィールドにおける理想の後継者と位置づけた
クロップは、2019年、つまり自身がプレミアリーグで最も過酷なポストから退くこととなる約5年前に、ジェラードを後継者にするという構想をほのめかしていた。当時、ジェラードは自身の名前が候補に挙がったことについて、「驚きと光栄に思う」と語っていた。
また、精神的な故郷への復帰をめぐる絶え間ない憶測について、彼は次のように語っていた。「『最終的にどこでキャリアを終えたいのか』『野心や夢は何か』という質問をよく受ける。これやあれに期限を設ける必要はない。流れがどこへ導くかだ。もしそれが頂点なら素晴らしいが、今の時点で、すでにトップクラブで働いているような気分だ。」
ヘスキーが2026年のリヴァプール監督就任というジェラードの主張に疑問を呈する一方で、もう一人の元リヴァプールFWであるジョン・オルドリッジは以前、GOALに対し、なぜあらゆる可能性が考えられるのかをこう語っていた。「重要なのは、スティービーがその地位に就くためにどのようなステップを踏むかだ。
「次のステップが彼にとって極めて重要になる。彼は英国に戻ってくると思うが、あるいは欧州かもしれない。彼が学んだことを、より競争の激しいリーグ、より優れた選手やサッカーがある場所へ持ち込み、そうすれば突然、すべてが噛み合って爆発的に開花するかもしれない。彼にとってはうまくいき、実現する可能性はある。」
リヴァプールは今夏、新監督を探し始めるのだろうか？
リヴァプールが今夏、新監督の獲得に再び乗り出す可能性があるとの見方が出ている。アーネ・スロット監督は、移籍市場で巨額を投じたにもかかわらず、2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝の勢いを維持できていないからだ。
クロップは監督職の重圧から解放されたものの、マージーサイドへの復帰が噂されている。しかし、監督業への復帰を必要としているジェラードが、現段階で候補として検討されている兆候はない。
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