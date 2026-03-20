スティーブン・ジェラードは、リヴァプール監督になるという自身の夢は「終わった」と痛烈に語り、元チームメイトはクラブのレジェンドに対し、ユルゲン・クロップの足跡をたどるよう促した。

ジェラードはアイブロックスで指揮を執り始め、監督としてのキャリアを順調なスタートを切った。彼はグラスゴーでの国内制覇を成し遂げ、レンジャーズは「オールド・ファーム」のライバルであるセルティックを王座から引きずり下ろした。

評価が急上昇する中、この元イングランド代表選手に母国からの関心が寄せられるのに時間はかからなかった。2021年11月にアストン・ヴィラへの移籍が決まったが、ウェスト・ミッドランズでの在任期間はわずか11ヶ月、40試合にとどまり、概して記憶に残らないものとなった。

サウジ・プロリーグのアル・エティファクに移籍した際も、ジェラードの状況はさほど好転しなかった。指揮を執った59試合で勝利したのはわずか23試合にとどまり、2025年1月に中東を去って以来、ベンチから離れている。

それ以来、45歳のジェラードの去就については様々な噂が飛び交っており、もし次なる移籍が実現するならば、その行方は極めて重要視されている。マージーサイドへの復帰の可能性が完全に消えたわけではないが、ジェラードの前にはいくつかの障壁が立ちはだかっている。