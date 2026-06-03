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スティーブン・ジェラードは、アーセナルのデクラン・ライスが「まだ」バロンドールの候補ではないと語った。
ライスはアーセナルに主要なタイトルを取り戻す一助となった
エミレーツ・スタジアムでチームを牽引するライスは、2026年のバロンドール有力候補だ。アルテタ監督の下、22年ぶりのプレミア制覇に貢献した。
2023年に英国最高額となる1億500万ポンド（約1億4100万ドル）でウェストハムから加入した彼は、中盤の要としてほぼ全試合に出場し、チームの飛躍を支えている。
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イングランド、ワールドカップ制覇へ再挑戦
ライスは、優勝への最後のピースであることを証明した。60年間タイトルから遠ざかるイングランドは、この夏北米で彼が幸運をもたらすと期待している。
代表で世界一になれば、将来の主将候補である彼はバロンドール候補としてさらに評価を高め、クラブで味わったチャンピオンズリーグ決勝の悔しさを晴らすだろう。
しかしファウラーは、ライスが「世界最高の選手」と呼べる段階にあるとは考えていない。2005年にバロンドール3位に入った元イングランド代表キャプテンでリヴァプールのレジェンド、ジェラードと比べると、アーセナル41番にはまだ登るべき階段がある。
なぜライスはまだリヴァプールの名将ジェラードのレベルに達していないのか
元イングランド代表FWファウラーは、BetMGM提供のGOAL独占インタビューで、ライスが今後もゴールデンボール賞の常連候補になり得るか問われ、こう語った。「デクラン・ライスは気に入っている。
「デクラン・ライスを語るなら、スティービー・G（ジェラード）と比較する。正直、彼はまだスティーブンのレベルではない。リヴァプールファンだからではない。アーセナル移籍で成長したが、まだジェラードの域には達していない。 ジェラードでさえバロンドールを取ったことはない。
アーセナルでは素晴らしい活躍を見せ、確実にレベルアップしている。それでも、さらに一段上のレベルに達する必要がある。批判しているわけではない。 それでも、バロンドール候補としてはまだ少し足りない」
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ライスは将来、記憶に残るバロンドール受賞を果たすだろうか？
2025年のバロンドール投票でライスは27位にとどまった。アーセナルで主要タイトルを獲得できなかったため、世界中の評論家から高い評価を得ることはなかった。
その後、国内タイトルを獲得し、アーセナルは歴史的2冠まであと一歩に迫った。彼はまもなく代表戦に集中する。
キングストン出身の謙虚な彼は、今のところジェラードほどの才能はないと認めるだろう。それでもそのレベルを目指し、挑戦から逃げない。将来、バロンドールを獲得する可能性は十分にある。