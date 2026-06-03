スティーブン・ジェラードは、アーセナルのデクラン・ライスが「まだ」バロンドールの候補ではないと語った。

ライスは、優勝への最後のピースであることを証明した。60年間タイトルから遠ざかるイングランドは、この夏北米で彼が幸運をもたらすと期待している。

代表で世界一になれば、将来の主将候補である彼はバロンドール候補としてさらに評価を高め、クラブで味わったチャンピオンズリーグ決勝の悔しさを晴らすだろう。

しかしファウラーは、ライスが「世界最高の選手」と呼べる段階にあるとは考えていない。2005年にバロンドール3位に入った元イングランド代表キャプテンでリヴァプールのレジェンド、ジェラードと比べると、アーセナル41番にはまだ登るべき階段がある。