ハンガリー代表で、すでに母国ではキャプテンも務めているこのハードワーカーは、アンフィールドにおいて短期的にも長期的にも重要な存在となっている。ピッチ上のリーダーとなり、周囲の選手たちが見習うべき高い基準を打ち立てている。

リヴァプールの英雄ジェラードも全盛期には同じような存在だった。そしてソボスライは、その輝かしい足跡をたどろうとしている。彼はバロンドール受賞者パベル・ネドベドと比較されるまでになっており、スミチェルは現代のスターと同じチェコ出身の名手との間に類似点を見いだしている。

かつてジェラードとともにプレーした2005年のチャンピオンズリーグ優勝メンバーは、今後数年でソボスライがリヴァプールにおいてさらに重要な役割を担うことも可能だと見ている。来夏にオランダ人DFフィルジル・ファン・ダイクの契約が満了する際には、キャプテンとしてチームを引き継ぐ存在が必要になるからだ。