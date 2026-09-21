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「スティーブン・ジェラードの後継者」 ドミニク・ソボスライはリヴァプールで「正しい道」を歩んでおり、フィルジル・ファン・ダイクから主将を引き継ぎ、アンフィールドの象徴の足跡をたどる可能性がある
ショボスライがリヴァプールと新契約を締結
これにより契約は2031年まで延長され、これまでラ・リーガの強豪レアル・マドリーが関心を示しているとの話も含まれていた移籍の噂は、ひとまず退けられた。25歳のショボシュライは、今後その全盛期をマージーサイドで過ごしていくことになりそうだ。
ショボシュライは2023年にRBライプツィヒからイングランドへ渡り、すでにリヴァプールで実りある3シーズンを過ごしている。その万能性は154試合で有効に生かされており、31ゴールを記録。その多くが見事な一撃だった。
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ソボスライは、バロンドール受賞者ネドベドと比較されてきた。
ハンガリー代表で、すでに母国ではキャプテンも務めているこのハードワーカーは、アンフィールドにおいて短期的にも長期的にも重要な存在となっている。ピッチ上のリーダーとなり、周囲の選手たちが見習うべき高い基準を打ち立てている。
リヴァプールの英雄ジェラードも全盛期には同じような存在だった。そしてソボスライは、その輝かしい足跡をたどろうとしている。彼はバロンドール受賞者パベル・ネドベドと比較されるまでになっており、スミチェルは現代のスターと同じチェコ出身の名手との間に類似点を見いだしている。
かつてジェラードとともにプレーした2005年のチャンピオンズリーグ優勝メンバーは、今後数年でソボスライがリヴァプールにおいてさらに重要な役割を担うことも可能だと見ている。来夏にオランダ人DFフィルジル・ファン・ダイクの契約が満了する際には、キャプテンとしてチームを引き継ぐ存在が必要になるからだ。
リヴァプールの現8番、レジェンドの足跡をたどる
現在の背番号8がその責任を引き継ぐのかと問われると、グローヴナー・スポーツとの提携で語ったシュミチェルは、GOALにこう話した。「ドミニク・ソボスライはフィルジル・ファン・ダイクの後を継ぎ、リヴァプールの次期キャプテンになるかって？ いつかは、イエスだ。そうなると思う。
「選手としてもキャプテンとしても、彼をスティーヴン・ジェラードと比べるのは難しい。なぜなら、スティーヴィーGはリヴァプールに根差した存在だったからだ。彼はリヴァプールで育った。クラブと街、ファン、そしてスティーヴィーGの間には常にあのつながりがあった。それはとても特別なものだった。リヴァプールのロッカールームにいた選手たちでさえそれを感じ、どういうものか理解していた。
「ソボはリヴァプールで3年を過ごしてきた。一方でスティーヴィーGは人生のすべてをリヴァプールで過ごした。それでも、彼はスティーヴィーの足跡をたどる正しい道を歩んでいるし、スティーヴィーもソボがリヴァプールでプレーする姿を見るのを気に入っていると思う。いつの日かソボがスティーヴィーGの後継者だと言われるようになっても、彼がそれに反対することはないと思う。」
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主将として主要タイトル獲得を目指すショボスライ
スロボスライが、アンフィールドで忠実なファンベースにとってどれほど大きな存在だったかという点を踏まえれば、人気の面でジェラードに並ぶことはないかもしれない。それでも、現代の偉大な選手の一人になる道を着実に進んでいる。
主将を引き受ければ、そのレガシーをさらに確かなものにできるはずだ。とりわけ、リヴァプールが2026-27シーズンを無敗でスタートさせ、国内外の大会で好調な歩みを見せている中、今後数年間で主要タイトルを掲げることができればなおさらである。
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