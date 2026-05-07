元イングランド代表は、アーセナルがPSGの守備を破るにはフィジカルとセットプレーの強みを生かすべきだと語る。また、アンダードッグならプレッシャーが軽減されるとも指摘する。

「全体的に見ても、彼らは驚異的だった」と彼は付け加えた。「だからアーセナルが勝つには、その夜、完璧なプレーが必要だ。彼らはアンダードッグになるだろうが、それはむしろ合っているかもしれない。プレミアリーグを制すれば、計り知れない自信と確信が得られるはずだ。セットプレーのたびに、フィジカルと体格を生かし、確実に得点につなげるべきだ。

PSGを居心地悪くさせ、自分たちのペースに持ち込めば、チャンスは生まれる。大一番ではハンターとして挑むほうがプレッシャーが軽く、有利になることもある。 しかし、ミケル・アルテタ監督は、我々が目撃したような強豪に勝つためのゲームプランと戦略を練る必要がある」